Prof. Uğur Derman anlatıyor: Kaybolan En'am-ı Şerif hikayesi

◾ 2003 yılından bu yana düzenlenen Üsküdar Sempozyumu bu sene 13-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Akademik değeri yüksek olan sempozyumda, Üsküdar'ın kültüründen sanatına, mimarisinden edebiyatına kadar pek çok konu ele alındı. Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde gerçekleşen sempozyuma 165 bilim insanı katılım gösterdi.

◾ Sempozyuma Fikriyat'ın kıymetli yazarı Prof. Uğur Derman da konuşmacı olarak katıldı ve bizleri önemli bir hikaye ile buluşturdu.