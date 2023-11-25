Türk lehçelerinde öğretmen kelimesi

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Öğretmen - Mugallym

🔹 Güneybatı yani Oğuz grubunda yer alan bir diğer lehçe, Türkmen Türkçesidir. Bu lehçe de Azerbaycan Türkçesi gibi bünyesinde Arapça ve Farsça kelimeleri barındırır.

🔹 Bunlardan biri "öğretmen" manasına gelen mugallym sözcüğüdür. Arapça kökenli muallim kelimesinden evrilmiş ve bu hale gelmiştir.

➡ Men Türkmen Döwlet Uniwersitetini tamamlanymdan soňra, ol ıerde galyp, mugallym bolup işe başladym.

➡ Türkmen Devlet Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra orada kalıp öğretmen olarak çalışmaya başladım.