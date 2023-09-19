Türk lehçelerinde öğrenci

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Öğrenci - Telebe

🔹 Güneybatı Türk lehçeleri aynı zamanda Oğuz grubu olarak da bilinir. Bu sınıfta yer alan Azerbaycan Türkçesi hem Eski Türkçe hem de Arapça ve Farsça kelimeleri bünyesinde barındırır.

🔹 Arap dilinden alınan telebe yani öğrenci sözcüğü de bu duruma bir örnektir.

➡ Məktəb tələbələri üçün partalar sifariş olunub.

➡ Okul talebeleri için sıra siparişi verildi.