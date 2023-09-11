Türk lehçelerinde eylül ayı

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Eylül - Sentıabr

◾ Oğuz grubundan olan bir diğer lehçe ise Türkmen Türkçesidir. Bu lehçede Eski Türkçe unsurlar gözlemlenmektedir. Fakat bazı kelimeler İngilizceden ve Rusçada geçmiştir.

◾ Örneğin aylardan biri olan eylül sözcüğünü bu lehçede sentyabr kelimesi karşılar.

➡ Mähriban okyjylar!. Sentıabrdaky täleınamaňyzy hödürleıäris.

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