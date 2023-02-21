Türk lehçelerinde "abla"

KAZAK TÜRKÇESİ
Abla- Apa/äpke
🔹 Kuzeybatı (Kıpçak) grubu denildiğinde Kırgız Türkçesinin yanı sıra Kazak Türkçesi de akıllara gelmektedir. Bu durumun nedeni Kırgız ve Kazakların hem coğrafi olarak yakın olmaları hem de geçmişten gelen manevi yakınlıklarıdır.
🔹 Ancak bu yakınlık kelimelere pek yansımamıştır. Mesela Kırgız Türkçesinde "abla" sözcüğünü "ece" kelimesi karşılarken Kazak Türkçesinde "apa" şeklinde kullanılmaktadır.
➡ Apamdı kim alsa jezdem sol.
➡ (Ablamı kim alırsa eniştem odur.)
➡ Apası kiygen tonı siŋlisi de kiyedi.
➡ (Ablasının giydiği elbiseyi kız kardeşi de giyer.)
➡ Äpkeniŋ üyi keŋ jaylaw.
➡ (Ablanın evi geniş bir yayladır.)
KAZAK ATASÖZLERİ
Türk Lehçelerinde ortak kelime "anne"