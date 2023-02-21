Türk lehçelerinde "abla"

KAZAK TÜRKÇESİ

Abla- Apa/äpke

🔹 Kuzeybatı (Kıpçak) grubu denildiğinde Kırgız Türkçesinin yanı sıra Kazak Türkçesi de akıllara gelmektedir. Bu durumun nedeni Kırgız ve Kazakların hem coğrafi olarak yakın olmaları hem de geçmişten gelen manevi yakınlıklarıdır.

🔹 Ancak bu yakınlık kelimelere pek yansımamıştır. Mesela Kırgız Türkçesinde "abla" sözcüğünü "ece" kelimesi karşılarken Kazak Türkçesinde "apa" şeklinde kullanılmaktadır.

➡ Apamdı kim alsa jezdem sol.

➡ (Ablamı kim alırsa eniştem odur.)

➡ Apası kiygen tonı siŋlisi de kiyedi.

➡ (Ablasının giydiği elbiseyi kız kardeşi de giyer.)

➡ Äpkeniŋ üyi keŋ jaylaw.

➡ (Ablanın evi geniş bir yayladır.)

KAZAK ATASÖZLERİ

Türk Lehçelerinde ortak kelime "anne"