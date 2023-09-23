Kerkük'te dönüm noktası

KERKÜK TARİHİ
🔹 Türkler, 674 yılında Emeviler zamanında Irak topraklarına akınlar düzenlerler. 749 senesine gelindiğinde ise Meşrik Valisi Yezid b. Umar b. Hüseyin, Buhara vilayetinde üç yüze yakın Türk askerini ordusuna dahil etmiştir.
🔹 835 yılında ise Abbasi Halifesi Mu'tasım, savaşçı kimliklerine güvendiği Türklerden bir muhafız birliği oluşturur. Kurduğu muhafız birliği ilerleyen dönemde yönetimde söz sahibi olmaya başlar. İşte, bu bölgeye gruplar halinde gelen Türkler, Irak'taki mevcudiyetlerini bir üst noktaya taşımış olurlar.
Yezid b. Umar b. Hüseyin kimdir?
Yezid b. Umar b. Hüseyin,Irak'ın son Emevi valisidir.
Buhara nerede?
Orta Asya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Buhara, günümüzde Özbekistan sınırları içinde tarihî şehirdir.
Abbasi Halifesi Mu'tasım kimdir?
1242 - 1258 yılları arasında Abbasi Devleti'nin son hükümdarı ve Irak Abbasileri'nin 37. ve son halifesidir.
Orta Asya değil Türkistan