Kerkük'te dönüm noktası

TÜRKÇE'YE KARŞI ZİHNİYET

🔹 Türk diyarlarından biri olan Kerkük, zaman içinde farklı milletlerin saldırılarına maruz kalır ve böylece hakim güç el değiştirir. Bunun sonucunda bölgede yaşayan Türkler, azınlık olarak kabul edilirken dillerini, gelenek ve göreneklerini devam ettirmeleri ise kat'i surette yasaklanır.

🔹 İçinde bulunulan bu durum farklı dönemlerde değişse bile "Türkçe'ye karşı zihniyet" değişmez. Fakat son günlerde meydana gelen bir gelişme, Kerkük'te yaşayan Türkler için bir dönüm noktası olacaktır. Çünkü alınan bir karar sonucu, Irak'ın bir vilayeti olan Kerkük'te resmi dilin Türkçe olmasına karar verilir.