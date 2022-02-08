IV. Murad'ın edebi yönü
Osmanlı'ya entelektüel bir devir yaşatan Sultan IV. Murad, savaş alanındaki kadar edebiyat, musiki ve gramer alanında da yetkin bir şahsiyetti. Katib Çelebi, Evliya Çelebi, Nef'i, Şeyhülislam Yahya gibi kıymetli isimleri etrafından ayırmayan padişah savaş meydanında olduğu kadar şiirde de iddialı idi. Genç yaşta vefat etmesi sebebiyle bir divan hacmine ulaşmayan şiirleri, devrin edebi anlayışına uygundu. Sizler için IV. Murad'ın pek bilinmeyen yönü olan şairliğini inceledik.
Giriş Tarihi: 08.02.2022
18:55
📌 Osmanlı padişahları arasında cesareti, şevki ve gözü karalığı ile öne çıkan Sultan IV. Murad, fırtınalı bir dönemden devletini ve halkını sağ salim selamete çıkarmış büyük bir idarecidir. Aldığı zorlu kararlar ile tarihçileri ikilemde bırakan padişah, savaş ilminin dışında iyi bir şair, beste yapacak denli musiki bilgisini haiz bir şahsiyetti. Nef'i, Evliya Çelebi, Katib Çelebi gibi önemli zatları etrafında bulunduran padişah çocuk yaşta çıktığı tahtta genç yaşta vefat eder. Arkasında bir divan hacmine ulaşmamış şiirleri ve etrafı düşmanlarından temizlenmiş bir memleket bırakır.
Bütün dünyâ benim olsa gamım gitmez nedendür bu
Ezelden tıynet-i gamla binâ olmuş bedendür bu
Murâdî
Günümüz Türkçesiyle
"Tüm dünya benim olsa da gamsız olamam
Bedenim ezelden gamla yoğrulmuştur"
(x) 🔍 Bilgi Notu:
Çocukluğundan itibaren ölüm korkusunu ve kardeş acısını en derinden yaşayan IV. Murad, ketum ve gamlı bir karaktere sahiptir. Şiirde de kederli olmasını yaratılışına bağlar.
Bir şair olarak III. Murad'ın portresi
Hamdü-lillah kim bahâr ile gelüp nevrûzumuz
Gül gibi güldi açıldı tâli'-i fîrûzumuz
Murâdî
Günümüz Türkçesiyle
"Hamdolsun ki bahar ve nevruz geldi
Talihimiz bu sebeple gül gibi açıldı"
(x) 🔍 Bilgi Notu:
Bahar doğa kadar insanı da memnun eden bir mevsimdir. Baharın gelişi ile mesrur ve memnun olan Padişah, duygularını şiiri ile ifade eder.
II. Selim Şiirleri
Hâfızâ Bagdâd'a imdâd etmeğe er yok mudur
Bizden istimdâd edersin sende asker yok mudur
Murâdî
Günümüz Türkçesiyle
"Senin imdadına yetişecek er yok mu Hafız Bizden yardım beklersin, sende asker yok mu"
(x) 🔍 Bilgi Notu:
Sultan Murad bu beytinde Bağdat'ın fethi için kendisinden fazladan asker isteyen Hafız Paşa'ya seslenir.
Adlî Divanı'ndan seçmeler
Feth idecek diyâr-ı Bagdâd-ı
Şâh-ı âlemle asker-i İslâm Didi Sultân Murâd-ı âlî şân Feth-i Bagdâda târîh oldı gazâm
Murâdî
Günümüz Türkçesiyle
"Bağdat diyarını fethedecek Dünyanın Şahı ve İslam askeri Dedi Yüce Sultan Murad "Gazam" Bağdat'ın fethine tarih oldu"
(x) 🔍 Bilgi Notu:
Sultan IV. Murad bu dörtlük ile Bağdat'ın fethine tarih düşürmüştür.
Divan şairlerinden en güzel beyitler