IV. Murad’ın edebi yönü

Hamdü-lillah kim bahâr ile gelüp nevrûzumuz

Gül gibi güldi açıldı tâli'-i fîrûzumuz

Murâdî

Günümüz Türkçesiyle

"Hamdolsun ki bahar ve nevruz geldi

Talihimiz bu sebeple gül gibi açıldı"

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Bahar doğa kadar insanı da memnun eden bir mevsimdir. Baharın gelişi ile mesrur ve memnun olan Padişah, duygularını şiiri ile ifade eder.

II. Selim Şiirleri