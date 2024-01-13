Eski Türkçede yaygın 10 kelime

KONY

🔹 Eski Türkçe dönemi, Türklerin göçebe hayatı yaşadığı yıllara denktir. Yani Türkler o süreçte göçebe bir yaşam sürerler ve hayvanlarla ilgili her türlü terime oldukça aşinadırlar.

🔹 İşte, tam olarak bu durumla alakalı bir sözcük vardır, "koyun" manasına gelen "kony" kelimesi.

➡ Yaġısi kony teg ermiş.

➡ Düşmanı koyun gibiymiş.