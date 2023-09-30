Eski Türkçeden dilimize miras kelimeler

ORIN - YER

🔹 Eski Türkçe bir kelime olan oron > orun, Kutadgu Bilig'de taht; yer, mevki, makam manalarına gelmektedir. Günümüzde Kazak ve Kırgız Türkçesi başta olmak üzere pek çok Türk lehçesinde kullanılır.

➡ Olar bardı kaldı sanga bu orun yava kılma öd kün kereking körün!

➡ Senden öncekiler gitti, bu taht sana kaldı.

(Sen) vaktini-gününü boş geçirme, gereğini yap!

➡ Sanga tegdi emdi bu ordu, orun köçüngni özüngde oza ıd burun.

➡ Bu saray (ve bu) taht şimdi sana ulaştı.

(Sen) göçünü kendinden önce gönder.