Regaib Kandili'nde okunmak üzere yazılıp bestelenmiş manzumeler: Regaibiyye

REGAİB KELİME KÖKEN

🔸 Arapça'dan gelen "Regâib" sözcüğü "reğabe" kökünden türer. Bu kelime "herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek" anlamlarına gelir. Tüm Müslümanlar tarafından, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi Regaip Kandili olarak ihya edilmektedir.

🔸 Regaip Kandili'nin hususiyeti, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (SAV) ana rahmine düştüğü mübarek gece olması hasabiyledir. Bu mübarek geceye büyük ehemmiyet atfeder, zikir ve ibadet ile değerlendiririz.

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