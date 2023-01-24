Regaib Kandili'nde yapılacak zikirler, tesbihler, dualar nelerdir? Hadislerden zikirler...

➤ Yerine getirdiğimiz nafile ibadetler ve kaza namazları Regaip Kandili'ni ihsan şuuruyla ihya etmemize yardımcı olur. Ayakta iken, uzanırken, yürürken her hal ve tavırda ibadet bilincinde hareket etmek, yüce Rabbimizi anmak ve hatırlamak hayatımızın her anında ve hususan Regaip gibi özel vakitlerde ayrı bir yere sahiptir.

"Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler (ve şöyle derler) "Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru!"

Al-i İmran Suresi, 190. Ayet