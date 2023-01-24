Regaib Kandili'nde yapılacak zikirler, tesbihler, dualar nelerdir? Hadislerden zikirler...
Hepimizin müthiş bir heyecan içerisinde beklediği Recep ayının ilk kandili, Şaban'ın habercisi ve Ramazan ayının müjdecisi
Regaip Kandili'nin sıcaklığını yavaş yavaş hissetmeye başladık. Recep ayının ilk cumasına denk gelen bu günde tüm Müslümanlar çeşitli ibadetlerle bu geceyi maneviyat ve taat üzere geçirmek istiyorlar. Peki Regaip Kandili'nde yapılacak zikirler nelerdir? Hangi tesbihleri çekmeliyiz? Hangi duaları etmeliyiz?
Giriş Tarihi: 25.01.2023
21:18
Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler
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Regaip Kandili'ne özel bir ibadet, zikir veya tesbih muteber kaynaklarda yer almaz. Ancak Peygamber Efendimizin (SAV) hadis-i şeriflerinde bizler için okumamızı tavsiye ettiği çeşitli zikirler bulunur.
➤ Regaip Kandili'nde zikir ve tesbihlerden önce
Kur'an-ı Kerim okumak, mübarek kelamı okuyanlardan dinlemek ve mümkünse uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri vermek oldukça önemlidir ve bu özel günde ecri ziyadesiyle yüksektir.
📌 Bilgi Notu:
Kur'an'a olan ilgi ve alakamız
Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duygularımızı yeniler ve kuvvetlendirir.
Regaip Kandili gelenekleri nelerdir?
➤ Yerine getirdiğimiz nafile ibadetler ve kaza namazları
Regaip Kandili'ni ihsan şuuruyla ihya etmemize yardımcı olur. Ayakta iken, uzanırken, yürürken her hal ve tavırda ibadet bilincinde hareket etmek, yüce Rabbimizi anmak ve hatırlamak hayatımızın her anında ve hususan Regaip gibi özel vakitlerde ayrı bir yere sahiptir.
"Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler (ve şöyle derler) "Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru!"
Al-i İmran Suresi, 190. Ayet
Üç aylar sözlüğü
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Tövbe etmenin ve istiğfar getirmenin nihayet önem kazandığı bu zaman diliminde Peygamber Efendimiz'in (SAV) söylememizi tavsiye ettiği Seyyid'ül İstiğfar duası oldukça önemlidir:
"Her kim, bu Seyyidü'l istiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur."
(Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)
Üç aylar zikir ve tesbihleri
Seyyid'ül İstiğfar duası
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"Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ'dike mes'tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû'ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû'ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente"
Anlamı: " Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."
İstiğfar hakkında ayet ve hadisler
➤ Bize bir yaratılış harikası bedenlerimizi veren, o bedenlere hayat bahşeden yüce Mevlamıza yine
o nimetlerin yani, ellerin, dilin ve zihnin faaliyetleri ile ibadet etmek her bir insan için kulluk borcudur.
📌 Bilgi Notu:
Alimlerin ilahi kitabımız Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederken sıklıkla vurguladığı kavram 'Her nimetin şükrünün kendi cinsinden' olduğudur.
Şükür nedir, nasıl yapılır?