Üç aylar zikir ve tesbihleri: Üç aylarda hangi ziklir ve tesbihler çekilir?
Rahmet mevsimi olan Üç aylar, Müslümanların günahlarından arınmaları, Allah'a (CC) yönelmeleri ve tövbe etmeleri için büyük bir fırsattır. Bu zaman dilimi içinde Müslümanlar, Resulullah'ın (SAV) çektiği zikir ve tesbihleri araştırarak hayatlarına tatbik etmeye çalışıyor. Üç aylarda çekilecek zikirler neler? Üç aylarda söylenecek istiğfar duaları ve tesbihler hangileri? Üç aylarda çekilecek zikir ve tesbihler...
Giriş Tarihi: 23.01.2023
00:48
➡
Rahmet mevsimi Üç aylarda Müslümanlar Allah Teala'yı zikrederek günahlarından arınma yoluna girerek, manevi huzura yönelirler.
"Bunlar, iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur."
(Ra'd Suresi 28. Ayet)
➡ Bu minvalde tüm kainat daimi olarak zikir halindedir. Lakin Üç aylar gibi maneviyat rüzgarlarının estiği zamanlarda zikir daha bir anlamlı olmaktadır.
La İlahe İllallah
" "Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır
(Tirmizi, 3383)
➡
Resul-i Ekrem Efendimizin (SAV) dile getirdiği hakikate göre en faziletli zikir olan "La iİahe İllallah" lafzı Kelime-i Tevhid olarak bilinir.
Allahümme Salli Ala Muhammed
➡ Resulullah (SAV),
hadisi ile üç aylara ve muhterem gecelerin önemine dikkat çekmiştir. "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."
(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)
➡ Bu
minvalde Hak Teala'nın ümmeti olma şerefine nail olmamızı istediği Resulullah Efendimize (SAV) bilhassa bu değerli zaman dilimlerinde salavat getirmek güzel bir haslettir.
La Havle ve la Kuvvete illa Billah
"Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir."
(Tirmizî, Daavât, 57)
➡
Bazı zikirler o denli yaygınlaşır ki farklı ifadelerle anılırlar. Havkale olarak bilinen bu ifade de kuvvetli zikirlerdendir. "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımı iledir." manasına gelen zikir, zaman ve mekan gözetmeden yapılabilen zikirlerdendir.
➡
Bizzat Efendimizin (SAV) bu zikri dile getirmesi, zikrin asırlar boyunca Müslümanların dilinden düşmemesine sebep olmuştur.
Sübhanallahi velhamdülillahi ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekber
"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir."
(Müslim, Zikir, 32 - Tirmizî, Daavât, 128)
➡
"Allah'ı tenzih eder, hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür." anlamına gelen zikir dünyanın faniliğine vurgu yapar. Ayrca zikrin içinde; Subhanallah, Elhamdulillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleri de bulunmaktadır.