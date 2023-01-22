Üç aylar zikir ve tesbihleri: Üç aylarda hangi ziklir ve tesbihler çekilir?

Allahümme Salli Ala Muhammed

➡ Resulullah (SAV), "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." hadisi ile üç aylara ve muhterem gecelerin önemine dikkat çekmiştir.

(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

➡ Bu minvalde Hak Teala'nın ümmeti olma şerefine nail olmamızı istediği Resulullah Efendimize (SAV) bilhassa bu değerli zaman dilimlerinde salavat getirmek güzel bir haslettir.