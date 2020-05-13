İstiğfar hakkında ayet ve hadisler

İstiğfar, günahların Allah tarafından bağışlanması anlamında kullanılan bir terimdir. İstiğfar, kulun kendisindeki varlık, benlik ve enaniyet duygularını bertaraf ederek Allah'tan bağışlanmasını dilemesi, tövbe etmesidir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde ve Peygamberimizin pek çok hadis-i şerifinde istiğfar etmenin önemi vurgulanmış, günahların ardından tövbe ve istiğfar edilmesi buyurulmuştur. Allah Teala, samimiyetle kendisinden mağfiret dilenmesi halinde şirk dışındaki bütün günahların affedileceğini bildirmiştir. Mağfiret kapılarının ardına kadar açık olduğu şu günlerde, istiğfar hakkındaki ayet ve hadisleri derledik.