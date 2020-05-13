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İstiğfar hakkında ayet ve hadisler

İstiğfar, günahların Allah tarafından bağışlanması anlamında kullanılan bir terimdir. İstiğfar, kulun kendisindeki varlık, benlik ve enaniyet duygularını bertaraf ederek Allah'tan bağışlanmasını dilemesi, tövbe etmesidir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde ve Peygamberimizin pek çok hadis-i şerifinde istiğfar etmenin önemi vurgulanmış, günahların ardından tövbe ve istiğfar edilmesi buyurulmuştur. Allah Teala, samimiyetle kendisinden mağfiret dilenmesi halinde şirk dışındaki bütün günahların affedileceğini bildirmiştir. Mağfiret kapılarının ardına kadar açık olduğu şu günlerde, istiğfar hakkındaki ayet ve hadisleri derledik.

Giriş Tarihi: 13.05.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 11:05
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...Günahlarının bağışlanmasını dile!..

Muhammed, 47/19

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Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Nisâ, 4/106

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Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.

Nasr, 110/3

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Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.

Nisâ, 4/110

Allah'tan af dilemenin önemi

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Oysa sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir.

Enfâl, 8/33

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