Dostlarının dilinden Ömer Tuğrul İnançer
Konuşmaları, sözleri ve programlarıyla halkımızın gönlünde taht kuran büyük isimlerden Ömer Tuğrul İnançer, ebedi cihana irtihal eyledi. Tatlı dili ve derin muhabbetiyle herkesin çokça sevdiği sanatkarın gidişi sevenlerinde büyük bir hüzne sebebiyet verdi. Yakın arkadaşları ve beraber vakit geçirdiği Ahmet Özhan, Prof. Dr. İsmail Güleç gibi isimler mahzuniyetlerini dile döktü.
Giriş Tarihi: 04.09.2022
13:39
Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
14:37
İbrahim Tenekeci'nin dilinden Ömer Tuğrul İnançer
"Muhterem bir büyüğümüzü kaybetmenin üzüntüsüyle... Pek Kıymetli Ömer Tuğrul İnançer Efendi dünya hayatına veda etmiştir. Gönlümüzdeki yeri her daim yüksek ve derin olmuştur, olacaktır. Mekânı cennet, makamı âli olsun."
İbrahim Tenekeci
Öğretici günlerden geçiyoruz
Prof. Dr. İsmail Güleç'in dilinden Ömer Tuğrul İnançer
"Her yönüyle örnek alınabilecek bir insanı ahiret yurduna uğurladık. Tasavvuf kültüründe öldü, vefat etti gibi cümleler yerine göçtü, hicret etti, irtihal etti gibi kelimeler kullanılır. Tuğrul Bey'de bu alemden öteki aleme göçtü, sevdiklerinin yanına gitti."
İsmail Güleç
Şairlerin kaleminden ölüm
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Ömer Tuğrul İnançer'in hayatını kaybetmesinin ardından ona yakınlığı ile bilinen dikkate değer pek çok cümle kaydetti. Ahmet Özhan
"Türkiye çok büyük bir mana ve kültür insanını kaybetti. Yeri bundan sonra çok zor dolacak, bence dolmayacak bir değerdi Tuğrul Bey. Cenab‑ı Hakk'ın sistemi böyle, gelen gidiyor. Bu sabaha karşı kendisini kaybettik. Onun için biz de hizmeti ile meşgulüz şu anda. Yüreğimiz yanıyor ancak hayat devam ediyor. Onun kültür adına maneviyat adına bıraktığı ne varsa biz arkadaşları olarak ayakta tutmaya ve devam ettirmeye gayret edeceğiz."
Ahmet Özhan
Ömer Tuğrul İnançer vefat etti
Ahmet Özhan'ın dilinden Ömer Tuğrul İnançer kimdir?
"Ön planı arka planı olan bir insan değildi, inandığını, hissettiğini, söylenmesi gerektiğini, insanlarla paylaşması gerektiğine inandığı ne var ise paylaşan, gerekeni yerine getiren bir insandı. Fevkalade donanımlı bir insandı. Kendisi zaten hukuk mezunuydu, hukukçuydu. Bunun dışında büyük bir edebiyat birikimi vardı. Onun yanı sıra büyük bir tasavvuf ilmi birikimi vardı. Hem kitabi olarak hem de ilm-i ledünni denilen daha öncekilerin zülcenaheyn dediği hem zahiri hem batıni ilme haiz idi."
Ahmet Özhan
Estetik bir ölçü olarak "sünnet"
50 yıllık aşkın süredir devam eden kadim dostluk
"Benim 50 küsür yıllık arkadaşımdı. Kendisiyle çok uzun mesai geçirdim. Tuğrul Bey'le bir hayat geçirdik adeta. Hayatın her cephesinde birlikteliklerimiz oldu. Televizyon kanallarında birlikte, her şeyin ancak ve ancak Cenab-ı Hakk'ı terennüm ettiğini anlatırdık. Hayatımın her karesinde imzası bulunan, resmi bulunan bir arkadaşımdı."
Ahmet Özhan
Edebiyatın usta kalemlerinden dostluk ile ilgili alıntılar