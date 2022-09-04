Dostlarının dilinden Ömer Tuğrul İnançer

🔸 Ömer Tuğrul İnançer'in hayatını kaybetmesinin ardından ona yakınlığı ile bilinen Ahmet Özhan dikkate değer pek çok cümle kaydetti.

"Türkiye çok büyük bir mana ve kültür insanını kaybetti. Yeri bundan sonra çok zor dolacak, bence dolmayacak bir değerdi Tuğrul Bey. Cenab‑ı Hakk'ın sistemi böyle, gelen gidiyor. Bu sabaha karşı kendisini kaybettik. Onun için biz de hizmeti ile meşgulüz şu anda. Yüreğimiz yanıyor ancak hayat devam ediyor. Onun kültür adına maneviyat adına bıraktığı ne varsa biz arkadaşları olarak ayakta tutmaya ve devam ettirmeye gayret edeceğiz."

Ahmet Özhan