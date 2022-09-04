Ömer Tuğrul İnançer vefat etti
Kültür tarihimizin en önemli isimlerinden olan Ömer Tuğrul İnançer bugün itibariyle Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Konuşmaları, sözleri ve programları ile insanlara seslenme çabası içinde olan Ömer Tuğrul İnançer, ümmeti daima iyiliğe davet etti. Allah rahmetiyle muamele eylesin, kabri nur, mekânı cennet,
makamı âlî olsun.
Giriş Tarihi: 04.09.2022
10:39
Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
14:06
Ömer Tuğrul İnançer vefat etti
◾
1946 Bursa doğumlu mutasavvıf, avukat ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer, bugün itibariyle Rahmet-i Rahman'a, merhametlilerin en merhametlisine kavuştu.Konuşmaları, sözleri ve programları ile insanlara seslenme çabası içinde olan Ömer Tuğrul İnançer, ümmeti daima iyiliğe davet etti.
◾ Ömer Tuğrul İnançer ayrıca Karagümrük Tekkesi olarak bilinen Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini idi.
Estetik bir ölçü olarak "sünnet"
Ömer Tuğrul İnançer kimdir?
◾ 1946 Bursa doğumlu bir avukat olan Ömer Tuğrul İnançer, yazdığı eserler ve yapmış olduğu konuşmalar ile İslam medeniyetinin
önemli bir sözcüsü idi.
◾ Yaşamı boyunca musiki ve dinin hususlar başta olmak üzere çok hassas bir tavra sahip olan
Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden darul ukbaya uğurlanacak.
Bursa onun hayatında çok özel bir yere sahiptir
◾ Bu güzide şehirde yaşamını sürdüren İnançer'in annesi ve anneannesi İstanbulludur. Bundan dolayı neredeyse
bütün tatillerini anneannesinin evinde, Bakırköy'de geçirir.
Ömer Tuğrul İnançer'in eğitim hayatı
◾ İnançer'in ailesi onun
eğitim sürecini yakinen takip eder ve ilgilenir. Eğitim hayatının önemli bir parçası olan üniversite yıllarını İstanbul'da, anneannesinin yanında geçirir. Bu yüzden öğrenim hayatına bir adım önde başlar.
İçimizdeki düşman: Riya
◾ Anneannesinin babası Bursa'da yaşayan İnançer, eğitim hayatının ilk dönemlerinde onun evine gider ve kitaplarını karıştırır. Büyük dedesinin evinde
müstakil bir kütüphanesi vardır. Burada bulunan çoğu kitap Eski Türkçe'dir. Bu müstesna hazine henüz çok küçük yaşlarda olan İnançer'in epey ilgisini çeker.
◾ Büyük dedesi,
Tevfik Fikret, Abdülhak Hamit Bey gibi Türk Edebiyatı'nın önemli isimleri ile yakın arkadaştır. Küçük Ömer Tuğrul İnançer'i edebiyat alanına çeken ve ilgisini canlı tutan bir diğer mesele de budur. Bu evin, kitap okuma alışkanlığını kazanmasında etkisi büyüktür.
Babasının babası ile de çok özel bir ilişkisi vardır.
Ömer Tuğrul İnançer'in lise eğitimi
◾ İnançer
Lise son sınıf talebesi iken avukat kâtipliği yapar. Yazar, Üniversite yılları içinde özel olarak müzik dersleri de alır ve kendisini bu alanda da geliştirir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanır.