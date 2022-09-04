Ömer Tuğrul İnançer vefat etti

Ömer Tuğrul İnançer kimdir?

◾ 1946 Bursa doğumlu bir avukat olan Ömer Tuğrul İnançer, yazdığı eserler ve yapmış olduğu konuşmalar ile İslam medeniyetinin önemli bir sözcüsü idi.

◾ Yaşamı boyunca musiki ve dinin hususlar başta olmak üzere çok hassas bir tavra sahip olan Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden darul ukbaya uğurlanacak.