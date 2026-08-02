Mazlumiyet tacirleri

Uzun yıllar ABD'de kalan ve Şarku'l Avsat gibi gazetelerde yazan Mısırlı akademisyen Prof. Mamoun Fandy İran'ın mazlumiyet avcılığı ve tacirliği (Grievance Capture) yaptığını ifade ediyor. Burada İsrail ayağına fazla temas etmemiş lakin insiyaki olarak ikisi arasında bir mukayese imkanı her zaman var. Yahudiler Holokost üzerinden kendilerini sürekli olarak mazlum gösterebilmişlerdir. İran da mezhepçilik üzerinden ve Kerbela şehitleri üzerinden kendisini dünyaya mazlumlar adası olarak takdim ediyor. Halbuki İsrail ile İran dünyada en çok birbirine benzeyen iki rejimdir. Bilindiği gibi İsrail celladına özenen kurbana benzetilir. Bu anlamda Netanyahu ve İsrail'i yönetenler Hitler'e özenmişlerdir. Netanyahu Hitler'in veya Stalin'in seleflerinden sayılan Cengiz Han'a özenmiştir. Hatırlanacağı gibi onun gücü temsil ettiğini ve bu yönüyle Mesih'ten üstün olduğunu söylemiştir. Tarihin en büyük kokarcalarından biri olan Netanyahu zalimler kervanına ait bir adamdır. İran da Netanyahu'ya özeniyor. "Üzüm üzüme baka baka kararır" demişler.

İlginç bir film seyrettim. Kriminal Polis adını taşıyor. Burada oyunculardan bir bayan repliklerden birisinde şöyle söylüyor: "Herkes yozlaştı..." Birbirine baka baka kararıyorlar. İyilik de kötülük de bulaşıcıdır. Bu yozlaşmanın alametlerinden birisi gerçeklerin inkarıdır. İsrail ile İran bu noktada da tıpatıp birbirlerini andırıyorlar. Söz gelimi İsrail genellikle karartma uygulayarak yaptığı cinayetleri üstlenmez, üstünü örter. Bunu nadiren yapıyor veya hiç yapmıyor. İran da aynısını tekrarlıyor. Son sıralarda Körfez ülkelerini füze yağmuruna tuttuğu halde bunları itiraf etmiyor. Ser verip sır vermiyor. Trump'ın vurduklarıyla böbürlenmesine rağmen mukabilinde İran eylemlerini gizliyor. Mesela bundan birkaç yıl evvel Dammam'da Aramco tesislerine füze yağdırmış veya insansız hava araçlarıyla vurmuştu. Ama hiç itiraf etmedi. Füzeleri Türkiye'ye düştüğünde bunu da belirsizlik siyasetiyle İsrail'e yüklüyordu. Son derece karaktersiz bir rejim. Bunların ne İslam ile ne de ahlak ile bir alakaları olabilir! Aramco saldırısını vekaleten Husiler'in yürüttüğü ya da doğrudan İran'ın yaptığı kanaati kökleşti. Zaten başka bir ihtimal de yok. İran bu gibi durumlarda olağan zanlıdır. Zanlıdan öte faildir.

Mısır makamları Haçlı Savaşlarına da sahne olmuş olan tarihi şehir Dimyat Limanı'nda bir Amerikan gemisinin yandığını duyurdu. Ardından ABD bunun bir yangın değil kundaklama ve saldırı olduğunu duyurdu. Mısır da bunun üzerine açıklamasını düzeltmek zorunda kaldı. Misillemede bulunacaklarını söyledi ama yine de kalkışan tarafın ismini vermedi. İsrail ise bu saldırıyı üstlenmedi ve kendi eylemleri olduğu iddiasını reddetti. Bu durumda eylem zorunlu olarak İran'ın üzerine kaldı. İran bu saldırıdan üç gün evvel Ukrayna saldırısına mukabele olarak hedef bankasını yayınlamış ve muhtemel eylem haritası içinde Dimyat'a da yer vermiştir. Lakin kaypaklık üslubuna geri dönerek Abbas Arakçı Mısır'ın dost ve kardeş ülke olduğunu ve bu tür saldırıların hedefi olamayacağını söylemiştir. Dolambaçlı dil kullanmak yerine doğrudan yapmadıklarını söyleyebilirdi. Bunu ise yapmamıştır. Cevat Zarif, Abbas Arakçı gibi ılımlı görünenler de mesele İran'a gelince; kaypaklıkta sınır tanımıyorlar.

İsrail ile İran'ın dinleri farklı olabilir ama muamele ve davranışları aynıdır. İran çok vitesli bir ülkedir lakin vitesler sarmalının birbirinden farkı yoktur. Sonuna kadar kirli ve yozlaşmış bir rejimden bahsediyoruz. Onlar mazlum edebiyatı yapan mazlum kisvesine bürünmüş sahtekarlar zümresi ve mangasıdırlar. Mazlum suretinde zalimlerin ta kendileridir. Yozlaşma aynı zamanda, yozlaştırmayı da beraberinde getirmektedir. Hadis diliyle hem saparlar hem de saptırırlar!

Mustafa Özcan

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