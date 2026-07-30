Sarsılmaz biat

Devran tersine dönmüş durumda. Son dönem, emin ve güvenilir evsafta olan insanların hain olarak damgalandıkları bir dönemdir. Aksine hain de emin insan muamelesi görmektedir. Bu devrin vasıfları hadislere de yansımıştır. Hadiste yanıltıcı yıllardan (senevat haddaat) söz edilir. Hadislerde tarihi dönemlerle alakalı çok dakik tavsifler yer almaktadır. Bunlardan birisi ısırıcı saltanattır (el mülk el adud). Koltuğundan kalkmayanları simgeler ve remz eder. Bir başka dakik kavram ise aldatıcı yıllardır. Bu yıllarda cehenneme çağıran önderler ve imamlar zuhur eder ve insanları cehennemin kapılarına davet eder. Sapar ve saptırır. Aldatma ile iş görür. Bu süreci teyid eden hadislerden birisi şudur: "Allah ilmi insanlardan söküp almaz. İlmi ulemayı kabzederek söker alır. Geride alim kalmayınca insanlar, cahilleri baş edinirler; sorulduğunda ilimleri olmadan fetva verirler bu suretle sapıtır ve saptırırlar."

İyi rehberler hayattan çekile çekile ya da azala azala yok hükmüne geçer. Bu da insanların rehbersiz kalmalarına yol açar. Günümüzde bunun arazlarını yaşıyoruz. Son devrin önemli dini ve siyasi sima ve rehberlerinden birisi de Senüsi ailesidir. Bu aile Osmanlı'ya sonsuz biatla ya da sarsılmaz biatla bağlıdır. Ama ahval değişkendir. Ahval Fuzuli'nin tasvir ettiği gibidir: Dost bî-pervâ felek bî-rahm devrân bî-sükûn Derd çok hem-derd yok düşmen kavî tâli' zebûn!

Herkesin biatını bozduğu bir dönemde nesilden nesle büyük Senusi'nin bir rüyası aktarılır. Merhum Emir Şekip Arslan dilimize "Osmanlı'dan Ayrılık Yanlısı Araplara Sesleniş" adıyla çevrilen "İle'l-Arab" adlı eserinde diyor ki; "Bütün Senusi şeyhleri, Ahmed eş-Şerif es- Senusi'nin dedesi ve bu büyük tarikatın kurucusu olan Sidi Muhammed bin Ali es-Senusi'nin gördüğü bir rüyayı rivayet ederler. Şeyh rüyasında, Hz. Peygamber'e; "Osmanoğulları konusunda hükmün nedir ey Allah'ın Rasulü?" diye sorar. Bunun üzerine Hz. Peygamber elini kaldırır ve açar. Mübarek elinde tüm dehşet ve korkutucu hâliyle cehennemin kapısı görünür. Konuşmaya başlar; "Burası, Osmanlı Devletinin kötülüğü için uğraşanların varacağı yerdir! Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bu ümmete Osmanoğullarından daha merhametli muamele edeni görmedim" buyurur.

Emir Şekip merhum devamla diyor ki; "Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve dini alay konusu yapan bazı ayrılıkçılar, yazılarında ve sözlerinde de görüleceği üzere şöyle diyeceklerdir; "Böylesine rasyonel bir çağda, rüyalarla mı amel edeceğiz?"Onlara şöyle cevap verebiliriz; "Salih bir velinin, kendi soyundan gelmiş olduğu Hz. Peygamberi gördüğü rüyanın sadık olduğuna inanmayanlar, günümüze kadar bu rivayetin Senusiler arasında aktarıldığı ve bununla amel olunduğu bilmelidirler. İşte bu yüzden Senusiler, Osmanoğullarına karşı saf tutanları cehennemlik olarak görmüşlerdir." (Kaynak; Emir Şekip Arslan, Osmanlı'dan Ayrılık Yanlısı Araplara Sesleniş Terc. Meryem Solmaz ).

Her şeyin uçuştuğu ve sarsıldığı günümüzde sarsılmaz bağlara ve biatlara ihtiyaç var. Son devirde bu sarsılmaz sadakati Senusiler ile Şekip Arslan temsil ediyordu. Siyasi olarak Reşid Rıza gibiler zikzak çizmişler lakin Şekip Arslan gibiler tek başlarına kalsalar da aynı yolda sadakatle yürümüşlerdir. Böylece sıddıklar kervanına katıldıkları söylenebilir.

Mustafa Özcan

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