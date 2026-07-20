Çağdaş Musa'nın (Aleyhisselam) hikayesi

Dünya kupası final maçından evvel kimi sitelerde ve YouTube kanalı yayınlarında yoğun bir biçimde hak ile batıl mücadelesi açısından bu final karşılaşmasına çok önem verildiğini gördüm. Anlayamadım. Lakin final maçından sonra sahneden bir hikaye ve iki yıldız zuhur etti. Sakaryalı merhum Saatçi Burhan abinin dediği gibi biz de zuhurata tabiyiz! Daha doğrusu nehrin çocuğunun hikayesi bu kez de İspanya'da tekrarlanmış oldu. Yazar Paulo Coelho bunun üzerine roman tadında bir değerlendirme yazabilir. Neden olmasın? İki cepheye ayrılan dünyada cephelerden birisini Arjantin diğerini de İspanya temsil ediyor. Arjantin yönetim olarak ötekinin aksine hem ABD hem de İsrail'e yakın duruyor. İspanya mazlumların cephesini temsil ediyor. Yıldızlar da Barcelona takımında oynuyorlardı. Messi İsrail ile birlikte zalimler kulübünü temsil ediyor. Zaman zaman İsrail'i ziyaret ediyor ve Netanyahu ile buluşuyor ve ona PİAR çalışmalarında bulunuyor. Ağlama Duvarında da görüntü veriyordu. Finalde rakip takımda oynayan Lamine Yamal ise katıldıığı gösterilerde Filistin bayraklarını dalgalandırıyordu. Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana Afrika ülkesi Ekvator Ginesi kökenlidir. Anne ve babası üç yaşında iken ayrılıyorlar. Şimdi ise daha ziyade ortak karede babaanne görünüyor. Faslı olan babaanne Müslüman kıyafetiyle dikkat çekiyor. Lamine Yamal'a da yakışıyor.

Suyun Çocuğu Musa ile Lamine Yamal'ın ortak hikayesine veya hikayelerindeki ortak noktaya gelince... Zulüm kampının çadır direği olan Firavun, Beni İsrail çocuklarını görüldükleri yerde öldürme emri vermesine rağmen Nil'in getirdiği suyun çocuğu karşısında bütün hesapları altüst oluyor. Reddedemiyor, elleri kolları bağlanıyor! Evlatlık edinmek zorunda kalıyor. Kader ağlarını farklı örüyor! Musa'yı Firavun'la buluşturuyor ve onu sarayında büyütüyor.

Lakin daha sonra finalde ters kamplara yerleşiyorlar. Musa dönemin Filistinlileri olan Beni İsrail'in kayıp çocuğudur. Allah'tan aldığı izinle Beni İsrail'i öz vatanlarına veya ata topraklarına döndürmek istiyor. Firavun önce olur dese de sonra cayıyor ve Beni İsrail'i takibata başlıyor. Onları Kızıldeniz kıyılarında kıstırıyor (inna le mütdrekun), yakalıyor. Musa Aleyhisselam asasını denize vurarak ikiye yarıyor ve Beni İsrail'i açılan bu deniz koridoru ve yoluyla karşı tarafa sevk ediyor. Firavun da arkalarından gidiyor ama dalgalar kapaklanıyor ve azgın sulara kapılıyor. Boğuluyor. Cesedi ibret-i alem için kıyıya vuruyor. Ölü bedeni British Museum'da sergileniyor ve tarihe dokunmak isteyenler buraya gelerek cesedi ziyaret ediyorlar.

Aynı takımda oynayan Messi ile Lamine Yamal'ın hikayesi de adeta bunun güncellenmiş halidir. Messi'nin Yamal'ı 2007 yılında yıkarken fotoğrafı çekiliyor. Kimse o gün bu fotoğrafın ve yıldızlarının tarihe geçeceğini bilmiyordu. Messi de rakibi Yamal'ı bilmeden böğründe büyütmüş oldu. Musa ile Firavun Kızıldeniz'de kader karşılaşmasında buluştular. Messi ile Yamal da İspanya-Arjantin karşılaşmasında karşı karşı karşıya geldiler. Suyun çocuğu Yamal'ın da Musa'ya benzer çok yönleri var. Bunlardan birisi de güçlü ve yapılı (le kaviyyun emin) bir bedene ve kara yağız bir tene sahip olmasıdır.

Yine de ayrıntılara boğulup meselenin özünü kaçırmamak lazım. Her Firavun'un bir Musa'sı olduğu gibi çağımızın da Musa'ları var. Sembolik olarak hakkı temsil ediyorlar. Firavun cephesi seferber olduğu halde Yamal karşısında tutunamadılar. Hak galip geldi ya da Kur'an ifadesiyle kad hashase'l hakku! Mazlumlar ağlasa da kader bir gün beklenmedik bir anda yüzlerine gülecektir. Yamal'a yeni nüsha Musa diyebiliriz.

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