Nejad'ın Mossad bağlantısı

Radikalizm sorun mu, çözüm mü? Çözüm ya da doğruluğun adresi olamaz. Dingin değil tepkisel bir harekettir. Bazen kamuflajın veya perdelemenin belirtisi olabilir. Troçki Bolşevik olmasına rağmen Yahudi aidiyetten gelen birisiydi. Bundan dolayı hep kesintisiz devrimlerle bir de Yahudiliğiyle anılmıştır. Yahudiliği ile devrimciliği arasında bir bağ var mıydı? Muhtemelen vardı. Zira Yahudiler tarih boyunca iflah olmaz devrimci zümrelerden veya isyancı güruhlardandır. Tarih boyunca en fazla isyana teşebbüs etmiş topluluktur. Bu anlamda Şiiler ile Yahudilerin karakterleri birbirine benzer. İnkilapçıdırlar. İslam fırkaları arasında Şiiler dinler arasında da Yahudilik en fazla kalkışmaya ve devrimlere teşebbüs etmiş iki topluluktur. Abdullah İbni Sebe de İslam içinde karışıklıklar çıkarmış tiplerden birisidir. Ya da çalkantı ve karışıklık dalgasına binmiş bir kışkırtıcıdır.

Bugün yaşamış olsaydı acaba kime benzerdi? Bugünkü şahsiyetlerle arasında köprü kurulabilir mi? Eşleştirme imkanı bulabilir miyiz? İbni Sebe günümüzden birçok kişi ile eşleşebilir. Benim favorim Mahmut Ahmedinejad'dır. Diğerleri de Sarkozy, Bernard Henri Levi olabilir. Kimi kaynaklarda Nejad'ın Yahudi bir ailede doğduğu ve sonradan İslam hanesine kaydı yapıldığı söylenmektedir. Bu iddia bugünün iddiası değil. Uzun bir dönemden beri dillendirilmekte ve gündemdedir. Ailesinin Yahudi bir aile olduğu ve sonradan kimlik değiştirerek Ahmedinejad lakabını aldığı mervidir. Bununla birlikte tartışmalı belgeler üzerinden değil Nejad'ın yaptıkları ve tutum ve davranışları üzerinden not vermeli ve değerlendirme yapmalıyız. Bu daha doğru olur. Mübalağacı ve son derece tutarsız bir kişiliktir. Pejmürde halleri ve otel yerine sağa sola ve bulduğu yere yığılması ve kıvrılması gibi adetleri onu Şii dervişi veya gurusu yapar ama inandırıcı birisi yapmaz. Bu mistik davranışları ancak onu daha tehlikeli hale getirir. Bediüzzaman'ın deyimiyle mübalağa yani aşırılık ihtilalcidir. Kayıp Mehdi ile gizli gizli buluşma iddiaları da bunlardan birisidir. Hamaney dururken git sen kayıp imamla halvet ol! Yemezler de yedirmezler de!

New York Times gazetesinin analiz yazısından sonra Nejad ile ilgili fikirlerde bir durulma hali olmuştur. Son dönemlerinde yatışmaz kişiliği nedeniyle Devrim Muhafızları'nın istihbarat birimleri tarafından gözetim altında tutulmaktadır. Göz hapsinde tutulmasının da İsrail bağlantılarıyla ilgili olduğu sanılmaktadır. Mossad yıllar boyu peşine düşmüş ve ajan olarak devşirilmesi için gayret etmiştir. Emeline nail olmuş mudur? Yoksa Mısırlı spiker Mu'taz Matar'ın deyimiyle Nejad mı onları faka bastırmıştır? Kim bilir? NYT analizine göre İran rejiminin yıkılması halinde kullanışlı bir aktör olarak görülen Nejad'ın önünü açacaklardı. Böylece Taylasanlılar zuhur edecekti! Belli ki Molla rejiminin yıkılmasının ardından boşluğu onunla doldurmayı hesaplamışlar. Halbuki Nejad son dönemlerinde, üzerinde iktidar hesapları yapılamayacak kadar münzevidir ve toplumdan kopuk olarak yaşamaktadır. Lakin onu göz hapsinde tutan güvenlik güçlerini etkisiz hale getirerek Nejad'ın elini kolunu çözebilirlerdi. Bir kargaşa ortamında öne fırlayabilir ve umut haline gelebilirdi. Devrim Muhafızları onu ablukaya almışlar. Gözetim altında kıpırdayacak mecali kalmamış. Rejimin çözülmesi halinde kendisinden beklenen rolü oynayabilirdi. Rejimin duvarları arasında bir çatlak oluştuğu zaman onu öne süreceklerdi. Lakin plan -varsa da yoksa da- NYT satırları arasında maziye gömülmüştür.

Mustafa Özcan

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