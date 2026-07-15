Ajan mı, sahtekar mı?

Hırslı adam ajan olmaya veya köstebek olmaya en elverişli kimsedir. En yakın adaydır. Ahmedinejad'ın Mossad tarafından devşirilmiş bir ajan olup olmadığı belki de muamma olarak kalacak, tarihin tozlu rafları arasında kaybolup gidecektir. Dumanı tüten bir delil bulmak zor olacaktır! Lakin Ahmedinejad'ın hırsı, aklının ve sağduyusunun önünde seyrediyor. Her defasında veto yese de yine de karşımıza bir kez daha aday adayı olarak dikiliyor. Oynak bir kişiliktir. Gerekirse devrimin bütün ayarlarıyla oynamaktan çekinmeyecek tipte ve tıynette bir adam var karşımızda. Radikal kesimlerde sapık akımın adamı olarak anılıyor. İran'da siyasi nedenlerle genelde reformcular yargılanır. Az da olsa radikallerin de istisnaları vardır. İrangate'i ortaya çıkaran Mehdi Haşimi ile son dönemde Nejad bunlar arasında sayılabilir. Katıldığı seçimlerde İran'ın umudu olan reformcuların önünü kesti. Dalga kıran rolü oynadı! Yine kanatlar arası makul isimlerden birisi olan Rafsancani'nin önünü kesti ve Hamaney ailesinin rehberliğine hizmet etti. Onların güvenini kazanmak için birçok şaklabanlık yaptı. Bir defasında yazmıştım: Saddam döneminde tanıtım bakanı olan Latif Casim Nasif şaklabanlık kabilinden Saddam Hüseyin'in sağ omzundan öpmüş ve böylece sadakatini göstermiştir! Ahmedinejad da yıllar sonra Hamaney'in omzunu öperek aynı davranışı sergilemiştir. Bu adam son derece fırıldak bir adamdır. Müesses Şiilik bile bu adamın ne kadar tehlikeli olduğunu bilir. Doğru ya da yanlış! 2009 yılı seçimlerinde 16 milyon oyun lehinde yer değiştirdiği ileri sürülmüştür. Binbir Gece Masalları'nda sıfatı sa'luk olarak bilinir. Serseri ve aylak anlamına gelmektedir. Güç devşirmek için şeytanla bile anlaşmaktan kaçınmaz. Zaten Maniheizm kültürü buna yol verir! Hamaney'leri kandıramayınca ABD-İsrail himayesini aramış olabilir! Onun Irak'taki bir benzeri, yolsuzlukların babası Nuri Maliki'dir. Hem Amerikalıları idare etmiş hem de İran'a hizmet etmiştir. Kimi söylentilere göre iki döneminde (8 yıl) toplam 2 trilyon doları zimmetine geçirmiş veya iç etmiştir.

ABD'nin sıdkı sıyrıldığı bu adamı kızağa ve kenara çekmiştir. Lakin her seçimlerden sonra kitlesi yetersiz oy alsa da yine de başbakan adayı olarak görücüye çıkmıştır. 2014 yılında ülkeyi IŞİD'e peşkeş çektiği gibi İran ile ABD arasında paylaştırmıştır. John Kerry bu adamın tehlikeli olduğunu sezerek kenara çekmiştir. Fakat ne o ikbalden vazgeçmiş ne de Şiiler ondan vazgeçmiştir. İranlılar kadar yalana ve yolsuzluğa yatkın başka bir millet az bulunur.

Ahmedinejad inanç meselelerini de siyasete alet etmiştir. Döneminde Şii inanışına göre gaybubet yani gizlenme halinde olan Mehdi ile görüştüğü intibaı uyandırmış ve yaygaraları koparmıştır. Bizzat Ahmedinejad da bu iddialara çanak tutmuştur. Ahmedinejad, özellikle ikinci döneminde doğrudan İmam Mehdi ile irtibatta olduğunu öne sürmüş ve siyasi meşruiyetini dini liderlerden ziyade bu mistik bağlantıya dayandırmıştır. Ahmedinejad keşfe dayalı bir ekol olan Şeyhiyye veya sonraki anılan ismiyle Keşfiyye gibi bir batini fırka ile anılmaktadır. New York'ta katıldığı bir BM toplantısında etrafta Mehdi'nin silüetini gördüğünü söylemiştir. Bu anlamda kendisini Mesih'e benzeten Trump'ın anlayışından pek farklı olduğu söylenemez. Al birini vur ötekine! Deliler arasında kaldık nasıl çıkacağız bu labirentten?

Peki devşirilmiş midir? Nejad'ın kişiliği karşısında bu sadece bir ayrıntı olarak kalabilir. Bunu kesinlikle onaylamak veya reddetmek mümkün değil. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Bu işlere yatkın bir kişiliktir. Belki doğrudan kendisiyle ilgili olmasa bile vaktiyle karşı istihbarat birimi kurduklarını ve onun başındaki zatın Mossad ajanı çıktığını söylemiştir. O adamla acaba kendi hikayesini mi gizledi? Karşımızdakiler hurafe anlayışla kolay sızılan yapılardır. Kamran İnan'ın ifadesiyle İran halkı da haini bol olan bir millettir. Hamaney'den sonra dış güçlerin aday olarak Nejad ismi etrafında odaklanmaları tesadüf değildir. Kullanılmaya elverişli bir isimdir. Yahudiler ve Amerikalılar vaktiyle Rafsancani gibi rasyonel bir adama burun kıvırmış olabilirler lakin Nejad'dan iyisi Şam'da kayısı! Gerisi teferruat!

Mustafa Özcan

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