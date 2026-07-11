Trump’ın siyasi sermayesi İran’dan…

İsrail ile İran kışkırtmanın efendilerini temsil ediyor. İran devrimi Humeyni ile birlikte doludizgin kışkırtmalara başlıyor. Sağı solu kışkırtıyor. Bunlardan birisi de Humeyni'nin Irak liderliğine olan kışkırtmalarıdır. Önce halkı Şah'a karşı kışkırtmış ardından da sıra Irak yönetimine gelmiştir. Hiçbir şekilde müspet bir yaklaşımı benimsememiştir. Daima kışkırtma içinde olmuştur. Irak'ta, Ayetullah Hui ile bir araya geldiği yarım saatlik görüşmede onu Şah'a karşı kışkırtmıştır." La teziru vaziretün vizre uhra" sırrıyla Şah'ın günahı Şah'a, Humeyni'nin günahı da kendisinedir. İsrail önderleri gibi uzlaşmaz bir karakteri temsil etmektedir. Kamusunda müspet harekete yer yoktur. Lakin Humeyni'nin günahlarını da Şah'a yükleyemeyiz. Dünya şer güçleri aktif olarak olmasa bile bir şekilde bu devrime ve önderine yardımcı olmuşlardır. Veya ön açmış ve göz yummuşlardır. Hui gibi Muhsin el Hekim gibi Iraklı Şii ulema sükuneti yeğlemişlerdir. Humeyni zamanla bu havzaları altını oymuş ve destabilize etmiştir. Bunlar sosyal liderlik zemininde hareket etmişler ve mutlak siyasi merciiiyet fikrini reddetmişlerdir. Humeyni'nin temsil ettiği hat negatif siyasal islam anlayışıdır. Ayetullah Muntazari de mutlak, genel ve tek kişiden ibaret kayıtsız şartsız bir velayet anlayışına karşı çıkmıştır. Humeyni ise masayı tepetaklak etmiştir. Bazı aklı kıtlar (süfehau'l ahlam) peşine düşmüşler ve şarkta büyük bir fitne tufanı meydan getirmişlerdir.

NATO toplantıları sırasında Ankara kışkırtmaların hedefinde ve odağında olmuştur. Bir taraftan Netanyahu hem Türkiye hakkında kuşkuları depreştirmek istemiş hem de İran'ın Trump'a suikast düzenleyeceği iddiasında bulunmuştur. Trump da bu iddiayı benimsemiştir. Bu tezi veya iddiayı seçim malzemesi yapacakları kesin. İran blöf ve içi boş kışkırtmalarıyla sürtüşmeleriyle İsrail ile ABD'nin siyasi sermayesi haline gelmiştir. Trump da fırsatını bulmuşken kaçırmak istemiyor! Kendisine yönelik İran'ın suikast iddialarını gündeme getirmiştir. İran'da iki milletvekili Ankara'da NATO toplantıları gölgesinde Trump'a suikast düzenlemeye çağırmıştır.

Bunu bizatihi kendileri yapacaklarına Türklere havale ediyorlar. Suskunluktan beslenen Bu meczup tayfaya karşı sessiz kalmak doğru olmaz. Mucteba Zarai adlı milletvekili ezcümle şöyle ifadeler kullanmıştır: "Erdoğan'a lanet olsun ki, şehit imamın katilini (Trump), İran ve Irak'ta bu ilahi liderin cenaze töreni sırasında Türkiye NATO toplantısını ve liderlerini ağırlamıştır. Keşke gururlu bir Türk vatandaşı olsaydım da katili Ankara sokaklarında intihar saldırılarıyla cehenneme gönderebilseydim..."Kendisini ne engellemiş olabilir? Bu cümle baştan sona kışkırtma kokuyor! Trump ile hesabı olan kendileri ve göze alabilirlerse bunu yapabilirler. Selman Rüşdi hadisesinde olduğu gibi önce fetva yayınlarlar sonra da üzerine yatarlar! Kalpazanlar. Neden 'gurursuz Türk halkından' medet umuyorlar?

NATO toplantısını cenaze merasimine kim denk getirdi? İran cenaze mühendisliğiyle Hamaney'i 131 gün sonra defetmiş ve bu suretle Ankara'daki NATO zirvesine denk gelmiştir. Burada NATO mu yoksa İran mı kusurlu? Diyelim ki Mujteba Zarai'nin sözlerini hayata geçirmek isteyen bazı aklı evveller çıktı peki sonuç ne olurdu? Sonuç Saraybosna'daki Avusturya Arşidükünün öldürülmesi sonrasında çıkan Birinci Dünya Savaşı ortamına benzerdi! İran bunun altından kalkabilir miydi? Belki dünya bir çılgından kurtulabilirdi lakin bunun bedelini ödeyemezdi! İran sürekli olarak bu tarz kışkırtmalar yapıyor. Kürecik dinleme tesisleri konusunda da daima böyle yapmıştır.

Hamit Rasani adlı bir başka milletvekili daha bu minvalde konuşmuştur! Onlar konuşur görevi başkalarından bekler! İran'ın maskesini indirmenin vakti gelmiş ve geçmiştir!

Mustafa Özcan

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