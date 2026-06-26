ABD'de Müslüman gökkuşağı

Donald Trump, Demokratların Senato lideri Chuck Schumer'ın yolunu şaşırdığını ve bir Filistinli gibi davrandığını söylüyor. Buna mukabil Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, demokrasiden kopuşu temsil ediyor. ABD'nin muhtelif eyaletlerinde mini ve kopya Zohran Mamdani'lerin türediğine ve yükselişine sahne olduğunu ifade ediyor. Bunun bir şaka olmadığını ve tehlikelerle dolu bir süreç arz ettiğini sözlerine ekliyor! Şimdi cumhuriyeti kurtarma zamanı olduğunu ve bunun mücadelesi verdiklerini söylüyor. 'Kimse bunu hafife almasın' diyor. ABD'yi Müslümanlardan kurtarma kampanyasına ve seferberliğe çağırıyor. Bu alarm zillerinin çalmasını neye borçluyuz?

Kısaca söylemek gerekirse, New York gibi eyaletlerde düzenlenen ön seçimlerde Müslümanların tulum çıkarması. Mamdani'nin desteklediği bazı adaylar başarılı oldu. Bu gelecek için bir ipucu veriyor. Demokrat Parti içinde Yahudi lobisini dengeleyecek bir Müslüman kitle ve kanat oluşuyor. Bunlara Müslüman gökkuşağı denebilir. Bu adaylar, karşı ağırlık olarak bilinen AIPAC'ın bileğini büktüler. Saçılan kara paralara rağmen seçmenin desteğini yanlarına aldılar.

Bilindiği gibi ABD'de Demokrat Parti, gökkuşağı hareketi olarak tanımlanır. Abası altında bütün renkleri barındırır. Tek tip değildir. Ayrı ırktan ayrı renkten ve dinden kümeler onun altında birleşir ve toplanır. Hatta Yahudilerin elitleri hariç avam tabakası bu partiyi destekler! Son yıllarda Müslümanlar Demokrat Parti çatısına daha fazla rağbet ediyorlar. Orada kümeleniyorlar. Bunun nedeni daha az Amerikancılık yapmasıdır. Yabancı kökenlilere de kucak açmasıdır. Amerikalı Müslümanlar siyasette daha fazla varlık gösteriyorlar ve genelde Demokrat Partiyi yeğliyorlar. Bunda da şaşılacak bir durum yok. New York'ta Demokrat Partisi listelerinde yapılan ön seçimlere dikkat çekici bir biçimde Zohran Mamdani'nin gölgesi düştü. Onun desteklediği 4 aday ipi göğüsledi, başarı sağladı. Esasında yarış çekişmeli geçti. Çekişmenin bir tarafında İsrail yanlısı lobilerin çatı kuruluşu AIPAC vardı diğer tarafta da dediğimiz gibi Mamdani'den cesaret alan Müslüman gökkuşağı! Bu zafer AIPAC, Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi için Demokrat Parti içinde yeni bir dalga ve renk olarak nitelendiriliyor. Claire Valdez, Brad Lander, Darializa Avila Chevalier ve Filistin asıllı Abir Kavvas seçim yarışmasında ipi göğüslediler. Bu sayılan isimler İsrail karşısında en amansız tutum takınan isimler arasında bulunuyor. Gazze üzerine saldırıları telin ettiler ve bunu soykırım olarak nitelendirdiler. ABD'nin İsrail bağlantısını ve silah ikmalini gündeme getirdiler. Sürprizlerden birisi Brad Lander'in seçimi kazanması oldu. İsrail'in en bariz destekçilerinden Dan Goldman'ın sırtını yere serdi. Adeta tuş etti. Claire Valdez, Darializa Avila Chevalier partinin geleneksel liderleri tarafından desteklenen rakip adayları saf dışı etmeyi başardı. Filistin asıllı biri olarak Abir Kavvas da New York seçim dairesindeki sandalye için partinin desteğini kazandı. Mamdani'nin desteklediği bu isimler konuşmalarında İsrail'in Gazze'deki soykırımını telin ettiler. Ön seçimleri kazanan bu isimler Demokrat Parti içinde İsrail'i eleştiren 'ilerici kanadı' temsil ediyorlar. Darializa Avila Chevalier, Kongre'de Latin Kütlesi Başkanı, vekil Adriano Espaillat'ı ezdi geçti.

Darializa Avila Chevalier, Filistin yanlısı olup, İslam ile müşerref olmuş bir akademisyen. Siyasete atıldıktan sonra da Yahudi çevrelerle ve özellikle AIPAC mensuplarıyla yüz göz oldu. Mamdani konuşmalarında AIPAC'ı canavarlar olarak nitelendirmiş ve kara paraları siyasete yönlendirdiğini ifade etmiştir. Mamdan, Gazze'de ateşkesten beri bin Filistinli çocuğun İsrail askerlerinin silahlarıyla öldürüldüğünü hatırlatmıştır. Yine bir İsrail saldırısında el Cezire muhabiri Ahmed Samir Muhammed Veşşah'ın öldürüldüğünü dile getirmiştir. AIPAC'tan bahsederken, statükoyu destekleyen bir örgütü kastettiğini söylemiştir. Paralarıyla ve siyasi nüfuzuyla bu örgütün statükoyu desteklediğini hatırlatmıştır. AIPAC'ın kirli siyaset için siyaset kurumuna kara para aktardığını ifade etmiştir.

Şimdiye kadar Yahudi lobileri meydanı boş buluyorlardı. Şimdi meydan yavaş yavaş doluyor!

Mustafa Özcan

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