Yüreğini soğutanlar ve soğutamayanlar

Mecaz tabirlerden olan yüreğini soğutma ifadesi galiba bütün dillerde bulunuyor. Mesela Araplar bu anlamda 'islac es sudur' diyorlar. ABD'nin İran cephesinde, İsrail'in de Lübnan cephesinde ateşkesi kabullenmeleri savaşta manevra ve imkan sınırlarını ortaya koymuştur. Beklendiği gibi rejimi deviremedikleri gibi aksine güçlendirmişler ve cephede de İran'ı yenememiş veya yenilgiyi kabul ettirememişlerdir. Kara harekatı düzenlemeden amaçlarına ulaşmaları zaten zordu. Buna da cesaret edemediler. Tehditlerle amaçlarına ulaşamadılar. İranlılar müzakere sanatını iyi beceriyorlar. Abbas Arakçı'nın bu anlamda 'Müzakerenin gücü' adlı bir kitabı bulunuyor. İran'ın hazırlıklı olduğu aşikar. Bu sonuç Filistinlilerin yüreklerini soğutmuştur. İran eliyle de olsa Netanyahu'nun ve ekibinin dize getirilmesine sevinmişlerdir.

Söz gelimi Dr. Salih Hetlan ve Yaser Zeatire gibi olaya Filistin yörüngesinden ve cephesinden bakanlar yüreklerini soğutuyorlar. İki kafadar; Trump ile Netanyahu hesapsızlıkları ve sakarlıkları nedeniyle İran'ı hükmen galip konumuna sokmuşlardır. Hesapta olmayan bir zafer havası tattırmışlardır. Dağı taşı bombalayarak zafer kazanılmaz. Aksi halde bunu Vietnam ve Afganistan'da başarabilirlerdi. Nitekim Yaser Zeatire'nin analizine göre bütün mikyaslara ve ölçütlere göre de Trump-Netanyahu cephesi zafer kazanamamış bilakis birbirine düşmüştür. Başarısızlık ortada. Anlaşma aramaları yenilgiyi kabullenmeleridir. Burnundan kıl aldırmayan Netanyahu Lübnan'da şapa oturmuştur. Netanyahu, Lübnan'da ABD'nin çekil baskılarıyla karşı karşıya bulunuyor. Ben Gvir gibi radikaller de savaş harabeleri önünde gözyaşı döküyor.

Bu hiçbir şekilde Netanyahu'nun laftan sazdan sözden anlayacağı anlamına gelmiyor. Kaptan Ahab gibi sonunda aradığı felaketi tadacaktır. Şimdiden kanadı kırılmıştır. Trump gibi oynak bir adamın peşinde zafer aramış ama nal toplamıştır. Askeri cephedeki inkisarın sonucunu siyasi hayatıyla ödeyecektir. Bir mucize olmadan Netanyahu'nun bu cendereden kurtulması mümkün değildir.

İsrail tarafında da yüreğini soğutamayanlar var. Bunlar da intikam naraları atıyorlar. Kendilerini gaza getiriyorlar! Bunlardan birisi olan İtimar Ben Gvir 'bir Yahudi/İsrailli annenin gözyaşlarına mukabil binlerce Lübnanlı anne ağlayacaktır. Bütün Lübnan yanacaktır.' Demiştir. Adam ağzından laf değil lav saçıyor. Ben-Gvir, 19 Haziran 2026 tarihinde yani cuma günü yaptığı paylaşımda, "Amerikalılara saygımız sonsuz, ancak İsrail dünyanın tamamına evlatlarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğinin hiçe sayılamayacağını açıkça göstermek zorunda" dedi. Sözlerini şöyle sürdürdü:" Ben özel görüşmelerimde Başbakan Netanyahu'ya söyledim:'İsrailli bir annenin gözyaşlarına bedel binlerce Lübnanlı anne gözyaşı dökmeli ve kan ağlamalı! Ping-pong'a son! İsrailli bir annenin her gözyaşı damlası için bin Lübnanlı anne gözyaşı dökmeli." Düşman karşısında makul ve ölçülü davranmanın getirisinin olmadığını söyleyerek yerine "çılgına dönme, yok etme, terörü ezme" yaklaşımının benimsenmesini istemiştir. Belli ki dünyada daha fazla şiddetten başka yüreklerini soğutacak bir su çeşidi kalmamıştır!

Trump'ın sağcıları ile Netanyahu'nun sağcıları bir noktada buluşuyorlar. Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth ile Ben Gvir yüreklerini tam olarak soğutamadılar. Hatta Netanyahu ile Trump bile kendi radikallerini dizginleyemiyor ve baş edemiyor! Bazen 'altımı tutamıyorum' diyorlar. Bu radikal unsurlar sağda solda çemkiriyor ve böğürüyorlar. Sonuca bir katkısı olur mu? Zannetmiyorum. İt ürür kervan yürür.

Mustafa Özcan

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