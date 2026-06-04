Avrupa ile Körfez’in geleceği

Kendi gitti fikri geride miras kaldı. Edgar Morin insaflı Yahudilerden birisiydi. 105 yaşında dünyaya gözlerini yumdu. İslam'ın terörle ilintili gösterilmesine karşı çıkıyordu. Eşleştirilmesini doğru bulmuyordu. Elbette Müslümanlar arasında zaman zaman yıkıcı harici damar ortaya çıkmaktadır. Lakin bunlar İslam'ı ve Müslümanları bağlamaz ve temsil etmez. 'İhtilalci Yahudi' ise harici yerine kaim tarih boyunca her kalkışma ve kargaşanın arkasında görünen bir simadır. 'Beynelmilel Yahudi' gibi 'ihtilalci Yahudi' de bir gerçektir. Haçlı Savaşları ve günümüze akseden emperyalist savaşlar da Hıristiyanların eseridir. Morin'a gelince "Bir zamanlar aşağılanıp zulme uğrayan Yahudilerin şimdi Filistinlileri aşağılayıp onlara zulmettiğini" söylediği için çok tepki çekmiş bir Sefarad Yahudisi'ydi. İspanya'dan Selanik'e gelenler kümesindendi. Geride bıraktığı eserlerden birisi Avrupa'yı Düşünmek (Penser l'Europe) adlı eseridir.

Gıyabında Avrupalılar kendilerini ve geleceklerini daha fazla düşünmeye adayacaklardır. Nereye ait olduklarını ve kimliklerini bulmaya çalışacaklar. Düşmanlarını da tanımaya gayret edeceklerdir. Zira dünya yolların ayrılış noktasında bulunuyor. Atlantik'ın iki yakasında işler sarpa sardı ve çatallaştı. Artık ABD, SSCB ve ardından Rusya'ya karşı Avrupa'nın koruma kalkanı değil. Bilakis Rusya ile Avrupa'nın topraklarını paylaşmak istiyor.

Rusya, Ukrayna topraklarına göz dikerken Trump, Greenland olarak bilinen toprakları istiyor. Dolayısıyla Avrupa yol ayrımında. Artık kendinden başka kimseye güvenmemeyi öğrenecek. Refah yerine bundan böyle yatırımlarının bir kısmını silaha yatıracak. Aynen günümüzde Japonya'nın Çin'e karşı silahlanması gibi. Şimdi iki blok oryantasyonunu yani istikametini bulmaya ve ayarlamaya, tayin etmeye çalışıyor. Bunlardan birisi Avrupa Birliği ülkeleri diğeri de Körfez ülkeleridir.

Avrupa Birliği şimdi Rusya karşısında kendisini yalnız ve saldırıya maruz hissediyor. Körfez ülkeleri yine ABD tarafından terk edilmişlik yani hızlân hali yaşıyor. Çare ne?

Çare Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in gelecek kurgusudur. "Kendi savunmamızı kendimiz üstlenelim ve Rusya ile ABD karşısında zayıflık göstermeyelim diyor. Soğuk Savaş döneminin kapanmasından sonra ciddi hata yaptıklarını kabul ediyor. Şöyle diyor: Askeri harcamalarımızı kıstık ve acil bir durum meydana gelirse Amerika Birleşik Devletleri'nin bize yardım etmek için müdahale edeceğinden düşündük ve aldandık! Halbuki bundan son derece emindik. Bu görüş son derece sakattı. Avrupa'nın şimdi kendini yeniden silahlandırması gerekiyor. Böylece kendimizi savunabilecek duruma gelebiliriz."

ABD himayesinden ağzı yanan ikinci blok ise Körfez ülkeleri. Avrupa Rusya'dan çekinirken onlar da İran'dan çekiniyorlar. İran'ın kalıcı düşmanları Araplar. Arapların da kabahatleri var ve bu hata savunmalarını başkalarına emanet etmekten neşet ediyor. Hüseyin Vahidi adlı sosyal medya kullanıcısı şunları söylüyor: "Amerikan varlığı bizim için artık bir yüktür. Çözüm Körfez ülkeleri ile birlikte Mısır, Türkiye ile Pakistan ittifakıdır. Trump şimdi geldiği noktada İran ile savaştığı için pişmanlık duyuyor. Trump bazen ağzından kaçırıyor ve bu suretle şuur altındakileri dışa vuruyor. Körfez'dekiler farkında mı acaba? Bu savaş İsrail gündemi doğrultusunda patlak verdi. ABD'nin askeri maceralarının arkasında kendisine dayatılan gündemler var.

ABD'ye dayanmanın alternatifi Körfez ülkeleriyle birlikte Mısır, Türkiye ve Pakistan askeri iş birliğidir. Başka bir seçenek ise -mazallah- İsrail baskıları altında Trump'ın Körfez ülkelerinin zararına yeni maceralara sürüklenmesidir. "Bu sözler Hüseyin Vaizi'nin kaleminden çıksa da genel kanaati yansıtmaktadır. Caydırıcı olmak için hazırlıklı olmak ve güvenliğini zinhar başkalarına emanet etmemek gerekir. Ne demiş atalarımız:sulh-u sükun istiyorsan; cenge hazır ol!

Mustafa Özcan

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen tıklayın.