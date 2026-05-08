Daralmadan genişlemeye Türkiye

Gelecekte Türkiye ile Cezayir arasında özel bağlar ve bağlantılar kurulacağına canı gönülden inanıyorum. Bu dost ülkeler kuşağına muhtemelen Suriye ile Pakistan gibi ülkeler de eşlik edecektir. Türkiye her yöne genişleyecektir. Bu genişleme hegemonya şeklinde olmayacak kardeşlik ikliminin pekişmesi şeklinde yeşerecek ve gelişecektir.

Bir iki gün evvel bir caminin çay ocağında sohbet ederken vaktiyle Bosna'yı ziyaret emiş ve bir tekkede soluklanmış birisinden dinledim. Bir şeyhi ziyaret etmişler. Şeyh iki de bir tazimle 'biz dini sizden öğrendik' diye taltif ediyor ve onları öne geçiriyormuş. Bu sahne bize - Allah şifalar versin ve tutukluluk halinden kurtarsın- Raşid Gannuşi'nin sözlerini hatırlattı.Türkler olmasaydı biz Hıristiyan olurduk demiştir.

Gannuşi bu münasebetle şöyle konuşmuştur: İstanbul'a gittiğim zaman, dua etmek için Sinan Paşa'nın kabrini aradım ve onu bulduğumda ağladım. Çünkü eğer bu adam olmasaydı, ben bugün Müslüman kalamayacağımı hissettim (https://www.sinanpasha.org/rasid-el-gannusinin-sinanpasa-ziyareti/) Osmanlıların sadece Balkanlardaki bazı kesimlerin Müslüman olmasına vesile olduğu zannedilir. Bu tespit eksiktir. Kuzey Afrika'nın Müslüman kalmasına da hizmet etmiştir.

Şeyh Efendi sonra bir rüyasını dile getirmiş. Şeyh Efendi daralmadan genişlemeye Türkiye rüyası görmüş ve ziyaretine gelen Türklerle de paylaşmış. Rüyasını onlara da anlatmış ve 'rüyamda yeniden sizin buralara geldiğinizi gördüm' demiş.

Macaristan'dan sonra Bulgaristan'da seçimler oldu ve iktidar değişti. Bu vesile ile benzeri bir rüyanın Bulgaristan zeylini ve boyutunu da hatırladım. Yenibosna'da esnaflık yapan ve sütçülük ile meşgul olan Karahalil ailesinin babalarının bu yöndeki rüyası aklıma düştü.

Yusuf Karahalil amca rüyasında Türklerin yeniden Bulgaristan'a geldiklerini görüyor. Rüya sonrasında Türkiye'ye hicret edenlere şöyle sesleniyor: Niye zahmet ediyorsunuz? Nasıl olsa Türkiye yeniden buralara gelecek!

Kuzey Afrika ie de bu tarz bağlantılarımız var. Mısır ve Sudan dahil Nil havzasında size çokları Türk kökenli olduğunu söyleyecektir. Bu olsa olsa Türk sevgisinden ileri gelmektedir. Kimlikleri gereği Türklerden nefret edenler de çoktur. Lakin sevenlerimiz de eksik değildir. Libya'da, Mısrata gibi Türk asıllılardan oluşan bir şehir vardır. Karamanlılar ve Karamanlı ailesi meşhurdur. Osmanlılar adına bu ülkeyi yönetmiştir. Cezayir'de; daylar ve baylar yerine Libya'da Karamanlılar vardır. Bu Karamanlıların Müslüman olmayan Yunanistan boyutu da vardır. Mübadeleden sonra Hıristiyan kökenli Türkler Yunanistan'a göç ederler. Bunlardan bir kısmı hala kimliklerini unutmamıştır ve Türkçe de bilirler.

Cezayir bizim Kuzey Afrika havzasındaki müstakbel ağırlığımızdır. Yüz ölçümü ve nüfusu ve mevki Türkiye'nin gücüdür. Kalben ve kalıp olarak Türkleri severler. 1980'li yıllarda Cezayir'i ziyaret eden Ümit Meriç karşılaştığı kimselerin Türk kökenli olduklarını söylemesi karşısında hayretini gizleyemez.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un samimi ziyareti ben de Cezayir-Türkiye beraberliği hakkında yeni umutlar doğurdu. İnşallah onlarla birlikte geleceğin düzenini kuracağız.

Benim de Cezayirli afacan bir torunum var. Nenesi ona benim adımı verdi. Bu günlerde annesiyle birlikte Cezayir'de. Cezayirlilerin ifadesi ile küçük Mustafa dayılarının ülkesinde. Belki bir gün oraların da dayısı olur. Kim bilir!

Mustafa Özcan

