Bir sonraki savaşı beklerken...

Mısırlı tabip Mustafa Mahmut'un bir kitabından bahsetmiştik. Başlığı şu idi: 'Siyasal İslam ve Bir Sonraki savaş!' Elbette Mustafa Mahmut bir sonraki savaşın siyasal İslam'ı temsil eden güçlerle İsrail arasında cereyan edeceğini, vuku bulacağını haber veriyor, öngörüyor. Sıfat veriyor ama isim vermiyor! Bu siyasal İslam'ı temsil eden gücün Türkiye olup olmayacağından açıkça söz etmiyor. Sadece ilgili yazılarından birinde Türkiye'nin bir gün özüne dönerek denklemi tersine çevirebileceğini öngörüyor. Son fasılda İran da devre dışı kaldığından zorunlu olarak Türkiye öne çıkıyor. İran savaşından sonraki savaş somutlaşmaya ve netleşmeye başladı.

ABD siyasi bir kararla İsrail aleyhinde casusluk faaliyetlerine izin vermiyor. Lakin İsrail ABD aleyhinde casusluk faaliyetlerine doludizgin devam ediyor! Bunu yapan somut isimlerden birisi Jonathan Pollard adlı emekli ve kıdemli Mossad ajanıdır. İş üzerinde ya da cürmü meşhut halinde yakalandığından dolayı mahkum olmuş ve 30 senesini demir parmaklıklar arkasında geçirmiştir. Şimdi de yine istihbarat analizlerine devam ediyor. Mustafa Mahmut gibi bir sonraki savaştan söz ediyor. Bu savaşın muhtemelen Türkiye veya Mısır'la olacağını da öngörüyor! Fırtına öncesi sessizlikten bahsediyor. Jonathan Pollard, İsrail basınından Kanal 7'ye verdiği röportajda Türkiye'yi hedef alan dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin askeri doktrinlerini takip ettiğini ve buradan çıkardığı sonuç ile Türkiye ile baş etmenin İran'a nazaran daha zor olacağını söylüyor. "Türklerle, İranlılarla olduğu kadar kolay bir süreç yaşamayacağız, bu apaçık ortadadır" diyor. İsrail'in gelecekte yeni çatışmalara hazırlıklı olması gerektiğini öne süren Pollard, "Bir sonraki savaşa hazırlıklı olmalıyız, bu savaş muhtemelen Türkiye ve Mısır'a karşı olacak. Fırtına geliyor. Dünyanın daha önce görmediği bir süreç olacak" ifadelerini kullandı.

Maariv gazetesinin aktardığı bilgiye göre, Türkiye'nin Ortadoğu'nun en güçlü ordularından birine sahip olduğunu belirten Pollard, Ankara'nın NATO üyeliğine de dikkat çekti.

Sınırımızda Türkler var!

Pollard, İsrail'in Suriye'nin güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelere ilişkin de

tartışma konusu olacak açıklamalar yaptı. Türkiye destekli bir yapının bölgede güç kazanmasına izin verilmemesi gerektiğini savunan Pollard, bunun İsrail açısından "sınırımızda Türkler var" anlamına geleceğini ileri sürdü. Türkiye'yi "başa çıkılması zor bir tehdit" olarak nitelendiren Pollard'ın sözleri İsrail kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

Bu arada, Pollard röportajında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da hedef aldı. Netanyahu'nun ABD'ye bağımlı bir siyaset izlediğini öne süren Pollard, "Netanyahu tam bir ABD bağımlısıdır. ABD başkanlarının önünde eğilen bir paspastan farkı yoktur. İsrail'in şu an Washington'dan korktuğu aşikar. Resmen Trump'ın tepkilerinden korkarak günlerimizi geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Son olarak Trump Lübnan'da başına buyruk hareket eden Netanyahu'yu ikna için eşi Sara'yı devreye sokmuştur.

Türkiye sahip olduğu askeri güç nedeniyle hem İran hem de İsrail karşısında caydırıcı bir pozisyonda bulunuyor. Türkiye Arap aleminin hilafına İran'la daha dengeli ilişkiler yürütürken İsrail karşısında da askeri yönden caydırıcı bir gücü temsil ediyor.

Mustafa Özcan

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