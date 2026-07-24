Senusiler ve Harkiler

Emperyalizmin keşif kollarından birisi Yahudilik ve siyonizmdir. Misyonerliği de buna katmamız gerekiyor. Bu tabiri kimileri oryantalizm için kullanmıştır. Bazı Müslümanlar da gönüllü ve gönülsüz bir biçimde ya da cehaletinden olmalı emperyalizmin hizmet çemberine dahil olmuşlardır. Kimi özlerine yabancılaşan Kuzey Afrika kökenli tarikatlar böyledir. Lakin Arap diyarlarında cihad ile tezkiyeyi buluşturan yani alperen sıfatı taşıyan Senusiler bu kıvamı yakalamıştır. Sönen alem-i İslam'ın parlayan yıldızı olmuştur. Zinhar mücahede cihattan cihad da mücahededen ayrılmamalı. Aksi takdirde birinden vahşet ötekinden ise vehen ve gevşeklik sadır olur. Her ikisi de zararlıdır. Kuzey Afrika'da emperyalizme karşı mücadele eden bir tarikat ve bir ekol vardır. Bunlar Senusiler olarak anılır, bilinir. Kimileri bunları Vehhabi hareketine benzetir. Hiç benzerlik yoktur. Vehhabi hareketiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Vehhabiler Osmanlılara isyan bayrağı çekmişler ve sadakatlerini bozmuşlardır. Özlerinde tornadan, tezkiyeden geçmemiş, vahşidirler. Senusiler ise bozulmaz bir sadakatle Osmanlı'ya bağlıdırlar. Bu nedenle de yıkanla yapan bir olmaz. Kuzey Afrika'da emperyalistlerin beslemeleri vardır. Bunların en önemlilerinden birisi Harki olarak bilinen Fransa'nın beşinci kol faaliyetlerini yürüten bir topluluk olarak sivrilen Harkilerdir.

Fransa'nın çekilmesinden sonra diğer benzerleri gibi açıkta kalmışlardır. İsrail'e hizmet eden Güney Lübnan Ordusu ve Antony Lahd gibi unsurlar bunlara benzetilebilir. Charles Foucault namıyla bilinen Yahudi asıllı bir casus subay vardır. Bunun görevi Büyük Sahra bölgesinde Fransız çıkarlarına ve emperyalizmine hizmet etmektir. Bazı Müslümanlar hilaf-ı hakikat bir şekilde Charles Foucault'yu masum kılığında gösterir.

'İslam Nazarında Foucault' adlı bir eser kaleme alan Cezayirli bir Müslüman onu tezkiye ediyor ve kitabının girişini bir ayetle süslüyor: Kim Allah'a ve Resûlüne itaat ederse; peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler kervanına katılır, cennetlere girer ve büyük bir kurtuluşa erer. (Nisâ Suresi/4/69)). Kitabın bilahare hazırlanması ve neşrinde Ali Mérad, Michel Lelong'un emeği geçmiştir. Foucault Fransa'da askeri akademilerde eğitim aldıktan sonra Kuzey Afrika'ya gitmiştir. Bir Yahudi seyyah kılığında casusluk faaliyetleri yürütmüştür. Türkistan'da çalışan Vambery'nin adeta Kuzey Afrika ayağı gibidir.

Bu Yahudi asıllı Fransız'ın ilginç fikirleri vardır. Şöyle der: Sahra halkı ya da Cezayirliler ve Faslılar Hıristiyanlığı seçmezlerse korkarım Fransa buralarda kalıcı olamaz, tutunamaz. Sadece Fransa değil geride bıraktığı kuyruğu mesabesindeki Harkiler gibi unsurlar da kalıcı olamamışlardır. Fransızlar casusları Charles Foucault'nun temin ettiği haritalar ve krokiler sayesinde bölgeyi geçici de olsa sızmış ve işgal edebilmiştir. Senusi ekolü mensupları 1 Aralık 1916 tarihinde onu Tamanrasset bölgesinde kıstırmışlar ve canını tamuya göndermişlerdir. Kısaca emperyalizmin tutunduğu dallardan birisi misyonerlik ve Hıristiyanlıktır. Bu açıdan de Gaulle Fransa'da dinle ilgili tek kelam edemezken deniz aşırı sömürge ülkelerinde katoliklik propagandası yapmaktadır.

Emperyalizme rehberlik yapan yeni Ebu Rigal tipleri ve tekil ve çoğul Harki'lere şu ayet intibak etmektedir (Araf Suresi 175. ayet): Kendisine Allah'ın ayetleri verildiği halde bunlardan sıyrılıp uzaklaşan, Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine taktığı, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat.

Mustafa Özcan

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