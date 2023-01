Allah’a kafa tutan İlluminati

İlluminati Deccalizm'in akımlarından veya şubelerinden birisi olabilir. Bu gibi yarı gizli yarı açık yapılar, küresel akımlar kutsal değerlere savaş açıyorlar. İlluminati çevrelerine yakın isim olarak bilinen Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin Dark Horse isimli klibini izledikten sonra gözüme bir detay ilişmişti ya da dikkatimi çekmişti. Klipte Katy Perry karşısında yer alan Müslüman ya da Şarklı tipini temsil eden adama bir bakış fırlatıyor ve adam bu bakışla birlikte erimeye başlıyor. Klibin orjinal veya ilk halinde adamın göğsünde Allah ifadesinin yer aldığı görülüyor ve bu ifade adamla birlikte eriyor. Bu adam şarkı veya İslam dünyasını temsil ve remzediyor olmalı. Bu klipte şarklı adam Allah ile birlikte eriyor. Bir yazımda ben de buna dikkat çekmiştim. Klibin müteakip versiyonlarında eriyen adamın üzerindeki Allah madalyası çıkarılmıştı. Kulaklarına kar suyu kaçmış olmalı. Bu defa adam göğsünde asılı Allah ibaresi olmadan eriyor. Bu benim daha fazla dikkatimi çekti. Deşifreyi anlatan bizim yazıyı, klibi çekenlere kim ulaştırmıştı? Elbette bilme durumunda değilim. Demek ki her yerde gözleri ve kulakları var. Bu gibi detayları bile takip ettikleri ve dikkate aldıklarına göre illuminati hakikaten de hem gizli hem de tehlikeli bir akım olmalı. Ahtapot gibi dünyayı saran her yerde kolları var. Bilgiye hemen ulaşıyorlar.

Bu işlem onların Allah ve İslam'a ilaveten bu değerleri temsil eden insan ve kitlelerle savaş halinde olduklarını göstermektedir. Şarkta da bunların iz düşümü olan akımlar var. Geçmişte İhvan-ı Safa ve Ruşeniye gibi akımlar böyledir. Bazıları da çıkış noktaları doğru iken zamanla inhiraf çizgisine kayıyorlar.

Bahreynli tanınmış youtuberlerden olan Hasan Hüseyni isimli zat, kapanan Katar'daki Dünya Kupası etkinlikleriyle ve oradaki sembolizm yüklü çekişme ve mücadeleden bahsediyor. Bir Alman bakan sahaya inerek aykırılar/şevazlar (LBGT gibi anormal cinsel akımlar kastediliyor) lehinde nümayiş yapmak istemiştir ve Fransızların kupayı kazanmaları halinde aykırıları veya üçüncü cinsleri temsil eden flamaları taşıyacakları tahmin ediliyordu. Arjantinli milli futbolcu Messi'nin milli Arap kıyafeti olan bişt (bisht) kuşanması eleştirilere neden olmuş ve FİFA kurallarının çiğnendiğine hükmedilmiş veya öne sürülmüştür.

Onun ötesinde Batılı bazı taraftarların Katar'ın camilerinden ve ezan seslerinden yakındıkları da bir gerçek. Sözgelimi böyle bir etkinlik Mısır'da olsa idi turistleri rahatsız etmemek için ezan sesleri kısıldığı için yabancı taraftarlar belki camilerin varlığından bile haberdar olmayacaklardı. İslam'ın en yalın ve doğrudan şeairi olan ezan, Suudi Arabistan'da da kısıtlamalara konu oluyor. İsrail bazen hoparlörleri kısıyor ve bazen de sabah veya sair vakitlerdeki ezanları yasaklıyor. Keyfine göre hareket ediyor.

Hasan el Huseyni'nin bir kayıtta anlattığı gibi İngiliz ATV Kanalı Suudi Arabistan milli marşı okunurken ve özellikle de sıra 'Reddidi Allahu Ekber ya mavtini/ Ey ülkem! Allahu Ekber avazını tekrarla' ibaresi sırasında yayın akışı kesiliyor (https://www.youtube.com/watch?v=yyCtlA5dTp0).

Bunun tesadüf olması imkansız. Kısaca illuminati her yerde sipere yatmış durumda. Demek ki Allah karşısında bir zorları var. Katy Perry'nin klibinde yaptığı ile İngiliz ATV Kanalının da Allahu Ekber nidası karşısında yayın akışını kesmesi aynı ruhun farklı dönemlerinde tezahüründen başka bir şey değil. Bu da sistematik olarak bazı Batılıların Allah'a karşı düşman kesildiklerini gösteriyor. Halbuki yaratıcıyı ifade eden en orijinal isim Allah ifadesi ve ismidir. Bu nedenle kimi Malezyalı Hıristiyanlar ile kimi Batılı Hıristiyanlar yüce yaratıcıyı en iyi ifade eden formun Allah ifadesi olduğunu ve kendilerinin de bunu benimsemeleri gerektiğini söylemişlerdir. Yaratıcıyı en güzel şekilde ifade eden kavram Allah kelimesidir. Bununla birlikte yaygın kültür veya popüler ya da yerleşik kültür kesinlikle bunu içine sindiremiyor ve Allah'a kafa tutuyor ve savaş açıyor!

Dünya Kupası münasebetiyle Batılıların yaklaşımlarını bir kez daha yakından görme fırsatı elde ettik. Hazreti Peygambere karikatürler üzerinden sataşan Danimarkalı yayıncılar bu defa da Katar'daki müsabakalarda göz dolduran Fas takımına karşı düşmanlık gösterisinde bulundular ve annelerine sarılan takımın futbolcularını maymunlar olarak çizdiler. Hazımsızlar mangası. Bazıları ise elenmeden önce Fas Milli Takımı'nın kupayı çalarken veya kaçırırken çizmiştir. Sanki Fas Milli Takımı korsanlar güruhunu temsil ediyor. Kısaca Müslümanlarla ve kutsal değerleriyle istihza etmişlerdir. Bu da Batı cahiliyetini göstermektedir. Yenildiklerinde dengelerini kaybediyorlar. Keza Fransa'nın milli takımında forma giyen Afrikalı oyuncuların Afrika kökenli oldukları maç kaybedilince hatırlanmıştır. 2018 yılında Fransız Milli Takımı kupayı aldığında ise Afrika asıllı aynı oyuncular Fransız olarak baş tacı edilmişlerdi. Yenince bendensin yenildiğinde ise kara Afrikalı! Cahiliyet döneminde önce tapan acıkınca da helvadan putlarını yiyen kimselere benziyorlar! Denildiği gibi varak-ı mihr ü vefâyı kim okur kim dinler?

Mustafa Özcan