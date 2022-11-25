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İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler

İstiklal Caddesi’nde yeni önlemler
Yayınlanma Tarihi: 26.11.2022 02:00:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 10:43

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı.

İSTANBUL VALİSİ AÇIKLADI


24 Kasım 2022 tarih ve 2022/1 Sayılı Genel Emir'de "Tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu İlçemizin İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda maalesef 81 kişi yaralanmış, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaklaşık 1.400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talep; tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olmuştur.
Öte yandan, kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir" denildi.

İŞTE YENİ ÖNLEMLER

Bu kapsamda İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler şu şekilde belirtildi:
- Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,
- Stant kurulmasına,
- Sergi açılmasına,
- Seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,
- Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,
- Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,
- Hanutçuluk faaliyetlerine,
- Ve benzerlerine,
Kesinlikle izin verilmeyecektir"

Genel Emir'de "Yetkili ve sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca emrin hassasiyetle uygulanması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususları bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.


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Etiketler Beyoğlu İlçemiz 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

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