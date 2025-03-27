İdil Ural bölgesinin edip ve fikir alimi Rızaeddin Fahreddin

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◾ Kırım'da İsmail Gaspıralı nasıl önderlik yaptıysa Rızaeddin Fahreddin de İdil-Ural bölgesinde benzer faaliyetler yürütmüştür. 1889 yılında müderrislik ve imamlık yapmaya başlayan alim, hayatını öğrenmeye ve öğretmeye adamıştır.

◾ İki yıl sonra ise Orenburg müftülüğüne kadı olarak seçilmiş ve yine aynı yıl yani 1891 senesinde üst düzey alim rütbesi almıştır.

İsmail Gaspıralı kimdir?

İsmail Gaspıralı, Kırım Tatarı fikir adamı, eğitimci ve yazar-yayıncıdır. Gaspıralı, Rus İmparatorluğu'nda Türk-İslam toplumlarının eğitim, kültür reformu ve modernleşmeye ihtiyacını betimleyen bir aydındır. Soyadı, Kırım'daki Gaspra şehrinden gelmektedir.