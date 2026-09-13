Sonbaharda okunması gereken kitaplar

1 /10 Ahmet Haşim - Bize Göre















Ahmet Haşim / Bize Göre

🔸 Sonbaharda okunması gereken kitaplardan biri , Ahmet Haşim'in kaleme aldığı "Bize Göre" adlı eseridir. Bu kitap, "Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları" olmak üzere 2 bölümden oluşur.

🔸 Bize Göre başta sanat, edebiyat meseleleri olmak üzere; sosyal ve psikoloji üzerine yazılardan oluşur.

🔸 Bir Seyahatin Notları ise yazarın daha çok "Paris" üzerine telif ettiği metinlerden meydana gelir. Deneme türünden olan bu kitapta konusal anlamda bir bütünlüğe sahip değildir.

Ahmet Haşim kimdir?

Ahmet Hâşim, Bağdat'ta doğar. 12 yaşında İstanbul'a gelir. 1897'de Galatasaray Sultanisi'ne verilir. Mekteb-i Hukuk'a devam eder. İzmir Sultanisinde Fransızca ve Edebiyat Muallimliği, Maliye Nezaret Mütercimliği yapar.

I. Dünya Savaşı'ndaki askerliği sırasında Anadolu'nun çeşitli yerlerini görür. Şiirinin temellerinde Şeyh Galib, Abdülhak Hamid, Cenap Şahabettin yatar. Fransız şiirini ve poetikasını tanır. Saf şiir nazariyesini benimser.

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'Akşam şairi' Ahmet Haşim