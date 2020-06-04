10 soruda 'akşam şairi' Ahmet Haşim

1887'de Bağdat'ta doğmuş olan Haşim'in soyu Bağdat'ın ileri gelen ailelerindendi. Kendi anlattığına göre soykütüğü baba tarafından Irak'ın tanınmış ailelerinden Alûsizadelere, ana tarafından Kahyazadelere bağlıydı. Haşim aristokrat bir soyun çocuğuydu. Fakat ne yazık ki annesinin ölümü, çocukluktan çıkış ve Bağdat'tan uzaklaşma, aristokratik düzeyden aşağı düşmeyle yan yana gerçekleşmişti.

Babasının Arabistan vilâyetlerindeki vazifeleri sebebiyle düzensiz bir tahsil gören Haşim, çok sevdiği annesinin ölümü üzerine babasıyla 12 yaşında İstanbul'a geldi. Bir yıl Numûne-i Terakkî Mektebi'ne devam ettikten sonra (1896), Galatasaray Sultânîsi'ne yatılı olarak girdi.

Çeşitli yerlerde memur olarak çalışan Ahmet Hâşim, daha çok öğretmenlik yaptı. Sanâyi-i Nefise Mektebi'nde mitoloji dersleri hocalığı ve Mülkiye Mektebi'ndeki Fransızca öğretmenliği görevlerine ölünceye kadar devam etti. Tedavi için gittiği Frankfurt'tan iyileşemeden döndü. 4 Haziran 1933'te Kadıköy'deki evinde öldü. Mezarı Eyüp Sultan Camii yakınındadır.

Ahmet Haşim'in Bize Göre kitabından ironi yüklü 20 alıntı