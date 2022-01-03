Nihad Sami Banarlı’nın başucu eseri Türkçenin Sırları’ndan alıntılar
Nihad Sami Banarlı’nın başucu eseri Türkçenin Sırları’ndan alıntılar
Meşhur Türk edebiyat tarihçisi ve şair Nihad Sami, kaleme aldığı Türkçenin Sırları isimli kitabı vesilesiyle "Türkçe'yi sevdiren edebiyatçı" olarak yad ediliyor. Hocası Fuad Köprülü'nün etkisiyle uzun yıllar muhtelif kurumlarda öğretmenlik yapan Banarlı, Türkçenin Sırları ile dilimizin her yönünü inceleyerek gençlere sevdirdi. Nihad Sami Banarlı eseri, kitabı, Türkçenin sırları, alıntılar, hakkında…