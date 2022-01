Nihad Sami Banarlı’nın başucu eseri Türkçenin Sırları’ndan alıntılar

"Edebiyat" hocalığı o hocalıktır ki insan, eğer çok fena yaratılmamışsa, milletinin çocuklarına yine milletinin dilini ve edebiyatını öğretmekteki büyük hazzı duymaya başladı mı, ruhu, her gün biraz daha olgunlaşır. Çocuklarına aktaracağı her bilgi, her duygu ve her düşünce, onu ister istemez, milletinin şiirine, kültürüne ve sanatına derin bağlarla bağlar. Başlangıçta ne yapmış, hangi yanlışa sapmış olursa olsun bir gün, eski Şark, bilhassa Türk dervişleri gibi, ''büyük hakikat"e ulaşabilir."

Nihad Sâmi Banarlı

Kemal Tahir kimdir?