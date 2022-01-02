Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Yalıları eserinden alıntılar
Eski İstanbul yerli ve yabancı pek çok yazara göre dünyanın en güzel; masallara ve efsanelere konu olan şehridir. İstanbul'un aşıklarından biri de son dönem edebiyatçılarımızdan Abdülhak Şinasi Hisar'dır. Sizler için Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Yalıları adlı hatıra kitabından İstanbul ile alakalı alıntılar derledik. Abdülhak Şinasi Hisar eserleri, sözleri, hatıraları, kitapları, hakkında...
Giriş Tarihi: 02.01.2022
17:24
Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
17:26
"Arzular ve hülyalarla dolu bir hayat, ne olmuşsa, şimdi, teneffüs ettiğim hava gibi, ruhumu sarıyor. Faniliğimi içimde duyarak, yarasını bilen bir mahlûk gibi gidiyorum. Kendime, sıhhatime, menfaatime bir yabancı kadar kayıtsız, mazime abanmış, gidiyorum. Gönlümü, baştanbaşa dolduran, kutsi bir hatıradır. İçimde nice zamandan kalma bir arzu var. Bugün bu eski emelimi yerine getirmek istiyorum. Unuttuğum, unutmadığım; bildiğim, bilmediğim bir yeri, bir mezarlığı ziyarete gidiyorum. Kanlıca'daki yalıdan ayrılalı yıllar geçtikten sonra hafızamla kalanı karşılaştırmak için yerini ziyarete gidiyorum."
Abdülhak Şinasi Hisar
Melih Cevdet Anday kimdir?
"Bütün medeniyetler de, mezarlardaki insanlar gibi fanidir. Ve biz, ölmüşlerimizin olduğu kadar, devirlerini tamamlamış medeniyetlerin de geri dönmeyeceklerini biliriz."
Abdülhak Şinasi Hisar
Nurettin Topçu kimdir?
"Her günümüz, tedavi etmek istediğimiz hayatımızın bir yükselen basamağıdır sanırız. Hâlâ umduğumuz ve beklediğimiz saadet ve selametimiz için bir hazırlanıştır diye umarız. Bilakis! Her gün biraz daha iniyor, uzaklaşıyor, geçiyoruz!"
Abdülhak Şinasi Hisar
Sezai Karakoç'un hatıraları
"Ne doğuşun sebebini, ne de öleceği zamanı bilmeyen insanın hususi talihi ne olursa olsun, İslamiyetin "mukadderat" dediği şeyler, huyu, sıhhati, muhitine uyuşu, tesadüflerin kafilesi kendisini ha saadet ha felaket denecek bir hale sürüklemiş olsun (zaten öyle gafil yaşarız ki biz, çok kere saadetimizi kaybettikten ve felaketimizi geçtikten sonra duyup anlarız); sallanan sularıyla dünyanın pek sağlam olmadığı hissini veren bu mavimtırak geçit bir ömür için muhteşem, emsalsiz bir mekândır."
Abdülhak Şinasi Hisar
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