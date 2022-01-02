Abdülhak Şinasi Hisar’ın Boğaziçi Yalıları eserinden alıntılar

"Ne doğuşun sebebini, ne de öleceği zamanı bilmeyen insanın hususi talihi ne olursa olsun, İslamiyetin "mukadderat" dediği şeyler, huyu, sıhhati, muhitine uyuşu, tesadüflerin kafilesi kendisini ha saadet ha felaket denecek bir hale sürüklemiş olsun (zaten öyle gafil yaşarız ki biz, çok kere saadetimizi kaybettikten ve felaketimizi geçtikten sonra duyup anlarız); sallanan sularıyla dünyanın pek sağlam olmadığı hissini veren bu mavimtırak geçit bir ömür için muhteşem, emsalsiz bir mekândır."

Abdülhak Şinasi Hisar

Cahit Zarifoğlu'nun Bir Değirmendir Bu Dünya Kitabından 15 Alıntı