Cahit Zarifoğlu’nun Bir Değirmendir Bu Dünya Kitabından 15 Alıntı

"Yedi Güzel Adam" şiiriyle hafızalarda ve gönüllerde yer edinen şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, sözleriyle, şiirleriyle bir Müslüman olarak nasıl bir yaşam sürmemiz gerektiğini, şairce yaşamayı öğretti bize... Yetişkinler için kaleme aldığı eserlerin yanında çocuk edebiyatına da yazılarıyla katkıda bulundu. Zarifoğlu'nun kişiliği ve şiiri üzerinde, Necip Fazıl Kısakürek ile Sezai Karakoç'un büyük etkisi oldu. Yazı hayatı boyunca lisedeki arkadaş grubuyla birlikte hareket etti. Kendi yeniliğinin peşine düşen Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" kitabından 15 alıntı derledik.