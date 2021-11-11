Cahit Zarifoğlu’nun Bir Değirmendir Bu Dünya Kitabından 15 Alıntı
"Yedi Güzel Adam" şiiriyle hafızalarda ve gönüllerde yer edinen şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, sözleriyle, şiirleriyle bir Müslüman olarak nasıl bir yaşam sürmemiz gerektiğini, şairce yaşamayı öğretti bize... Yetişkinler için kaleme aldığı eserlerin yanında çocuk edebiyatına da yazılarıyla katkıda bulundu. Zarifoğlu'nun kişiliği ve şiiri üzerinde, Necip Fazıl Kısakürek ile Sezai Karakoç'un büyük etkisi oldu. Yazı hayatı boyunca lisedeki arkadaş grubuyla birlikte hareket etti. Kendi yeniliğinin peşine düşen Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" kitabından 15 alıntı derledik.
Giriş Tarihi: 11.11.2021
21:07
Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
21:53
Bir Değirmendir Bu Dünya, sf.23
"Kendi hatalarımızı bulmakta sebat gösterelim, gösterelim, inatçı olalım, meydanları nefse bırakmayalım, pişmanlıkta geç kalmayalım, hatalardan hazer eylemenin rahmetinden yararlanalım ve tevbe edelim ve arınalım."
Bir Değirmendir Bu Dünya, sf.23
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Cahit Zarifoğlu kimdir?
◾ Hakimlik görevinde bulunan
Niyazi Bey ile Şerife Hanımın oğlu Cahit, 1 Temmuz 1940'ta Ankara'da dünyaya geldi.
◾ Şair, okuma-yazmayı, resim yapmayı ve Kur'an-ı Kerim okumayı, okula başlamadan önce, annesi Maraşlı Evliyazadelerden
Şerife Hanım ile anneannesi ve mahalle hocalarından öğrendi.
10 maddede Cahit Zarifoğlu kimdir?
Bir Değirmendir Bu Dünya, sf.16
"Düşünün bakalım televizyon karşısında muhallebi gibi gevşemiş bir Müslümanda değil cihat etmek, acaba kalkıp bir farzı ifa edecek kuvvet ve istek kalmış mıdır?"
Bir Değirmendir Bu Dünya, sf.16
◾ Zarifoğlu,
Şanlıurfa'da başladığı ilköğrenimini, 1951'de Kahramanmaraş'ta tamamladı.
◾ Babasının görevi sebebiyle Zarifoğlu'nun çocukluğu
Silvan, Baykan, Siirt, Siverek ve Kızılcahamam'da geçti.
◾ Usta kalem, lise son sınıfta edebiyat ve matematik derslerinden bütünlemeye kaldığı için 1955'te başladığı lise öğrenimini 1961'de bitirdi.
◾ Kahramanmaraş'a dönerek kısa bir süre vekil öğretmenlik yapan Zarifoğlu bir
gazetede çalışmaya başladı. Başarılı edebiyatçının ilk şiirleriyle denemeleri, yerel gazete ve dergilerde yayımlandı.
Cahit Zarifoğlu'nun Zengin Hayaller Peşinde kitabından 20 alıntı
Bir Değirmendir Bu Dünya, sf.17
"Allah dostlarının sevgileri güvenilir ve değişmezdir. Kişiliklerinin özü menfaat çırpınışlarıyla çalkalanıp durmadığı için değişmez ve kararlıdır."
Bir Değirmendir Bu Dünya, sf.17
◾ Zarifoğlu ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden
Maraş Lisesinde başlayan arkadaşlıkları, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt ve Mehmet Akif İnan'ın dergilerinde sürdü. Nuri Pakdil'in Maraş'ta çıkardığı "Hamle" dergisinde ürünleri yayımlandı. "Diriliş", "Edebiyat" ve "Mavera"
◾ Daha sonra "Yedi Güzel Adam" olarak da hatırlanacak olan aynı arkadaş grubu, 1956-1959 arasında
gibi yayınlarda yer alarak, "Maraş'ın Sesi" gazetesinin sanat sayfasında yazı ve eleştiriler kaleme aldı. "Yenilik", "Yeni Ufuklar", "Seçilmiş Hikayeler", "Türk Sanatı", "Varlık", "Yeditepe", "Dost", "Pazar Postası"
Küçükler Cahit Zarifoğlu'nu nasıl tanıyor?
Bir Değirmendir Bu Dünya, sf.19
"Mükemmelliğin hududu yoktur.
İnsan, hayvandan da aşağı seviyelerden başlayarak, insan-ı kâmil derecesine kadar, her duruma müstahaktır veya layıktır."
Bir Değirmendir Bu Dünya, sf.19
◾ Cahit Zarifoğlu, Eskişehir'de Türk Hava Kurumu'nun uçuş kurslarına katılarak Milli Model Uçak B Sertifikası aldı.
Jet pilotu olmak istediyse de kulağındaki rahatsızlık nedeniyle Hava Harp Okulu'na devam edemedi.
◾ Çıkmasına ön ayak olduğu "İnkılap" gazetesinde yaptığı haberlerin yanı sıra günlük yazılar yazan ve sanat sayfası hazırlayan Zarifoğlu'nun bu sayfalardaki yazıları, 1980'de çıkan "Yaşamak" kitabında topladığı günlüklerinin ilk örnekleri oldu.
◾Zarifoğlu, 1961'de
girdi, uzun süren öğrenciliğinin ardından 1971'de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne
Cahit Zarifoğlu'ndan 1 kelime 1 cümle
Bir Değirmendir Bu Dünya, sf.19
"Yolda karşılaştığımız bir dostla ayaküstü falan kişiyi gıybet ediveririz de, iş nutuk çekmeye gelince, gıybet konusundaki hadis-i şerifleri sıralamakta arkamızdan kimse yetişemez. Dinleyen bizi hiç gıybet etmez sanır."
Bir Değirmendir Bu Dünya, sf.19
◾ İstanbul'da üniversite öğrenimi gördüğü dönemde Cahit Zarifoğlu'nun kişiliği ve şiiri üzerinde,
Necip Fazıl Kısakürek ile Sezai Karakoç'un büyük etkisi oldu.
◾ Yazı hayatı boyunca lisedeki arkadaş grubuyla birlikte hareket eden Zarifoğlu'nun şiirleri, mart 1966'da yeniden çıkmaya başlayan "Diriliş" dergisiyle "Türk Dili" ve "Soyut" dergilerinde, Cemal Süreya'nın "Papirüs"ü, Memet Fuat'ın "Yeni Dergi"sinde yayımlandı.
◾ Cahit Zarifoğlu, haftalık "Yeni İstiklal" gazetesinin Rasim Özdenören tarafından yönetilen sanat sayfasında 1965'te asıl başlangıcını yaptı.
Cahit Zarifoğlu'nun şiirleri neden anlaşılamıyor?