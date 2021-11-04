Melih Cevdet Anday kimdir? Eserleri nelerdir?
Garip akımı, şiiri eski kalıplardan kurtarmak isteyen üç arkadaşın başlattığı bir edebi yöneliştir. Melih Cevdet Anday bu akımın üç kurucusundan biridir. Şiirlerinde evrensellik, gerçeklik ve aşk gibi temalar üzerinde duran Melih Cevdet Anday kimdir? Melih Cevdet Anday'ın şiirleri nelerdir? Melih Cevdet Anday'ın eserleri…
Giriş Tarihi: 04.11.2021
21:35
Melih Cevdet Anday kimdir?
📌 Garip akımının üç kurucusundan biri olan Melih Cevdet 1915'de doğdu. İyi bir eğitim alan şair Ses, Yaprak, Yeditepe, Papirüs, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Soyut, Ataç, Dönem, Yön dergilerinde yazı ve şiirlerini yayınladı. Anday'ın edebi hayatını iki bölümde ele alabiliriz.
📌 İlk döneminde yaşama sevincini ve aşk temasını öne çıkaran şair, tam bir garip akımı şairidir. Zamanla toplumcu gerçekçi, gerçeklik ve mitolojik unsurlara yönelen şair evrensel bir şiir dünyası kurmaya çalıştı. Anday, 28 Kasım 2002'de İstanbul'da vefat etti.
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📚 Melih Cevdet Anday'ın eserleri nelerdir?
📌 Melih Cevdet Anday başta şiir olmak üzere oyun, deneme ve roman türlerinde eserler vermiştir. Eserlerinde sözcük seçimlerine dikkat etmiş ve yazın hayatının bir döneminde Yunan mitolojisinden ciddi şekilde etkilenmiştir.
Melih Cevdet'in öne çıkan eserleri;
➡Garip
➡Rahatı Kaçan Ağaç
➡Telgrafhane
➡Yan Yana
➡Tanıdık Dünya
➡Yağmurun Altında, Kolları Bağlı Odysseus,
➡Göçebe Denizin Üstünde
➡Teknenin Ölümü
➡ Sözcükler
➡Ölümsüzlük Ardında Gılgamış
➡Güneşte
➡Aylaklar
➡Ölümsüzler
➡Paris Yazıları
➡Sovyet Rusya
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"O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör Seyreyle gülü bülbülü Çifter çifter aylar gökyüzünde Her gece ayın on dördü"
Melih Cevdet Anday
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