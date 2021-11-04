Melih Cevdet Anday kimdir? Eserleri nelerdir?

📌 Garip akımının üç kurucusundan biri olan Melih Cevdet 1915'de doğdu. İyi bir eğitim alan şair Ses, Yaprak, Yeditepe, Papirüs, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Soyut, Ataç, Dönem, Yön dergilerinde yazı ve şiirlerini yayınladı. Anday'ın edebi hayatını iki bölümde ele alabiliriz.

📌 İlk döneminde yaşama sevincini ve aşk temasını öne çıkaran şair, tam bir garip akımı şairidir. Zamanla toplumcu gerçekçi, gerçeklik ve mitolojik unsurlara yönelen şair evrensel bir şiir dünyası kurmaya çalıştı. Anday, 28 Kasım 2002'de İstanbul'da vefat etti.

Çamlıca tepesi edebiyatımıza nasıl yansıdı?