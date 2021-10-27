Mehmet Akif’in Şiirlerinde Toplumsal Meseleler

"Garb'ın efkârını mal etmeli Şark'ın beyni;

Duygular çıkmalı hep aynı kalıptan; ya'ni:

İçtimai, edebî, hâsılı her mes'elede,

Garb'ı takli'd edemezsek, ne desek beyhude.

Bir de din kaydını kaldırmalı, zi'ra, o bela,

Bütün esbab-ı terakki'mize engel hâlâ"

Mehmet Akif Ersoy

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Mehmet Akif'in yetişme dönemi Osmanlı'nın maddi ve manevi olarak en zor dönemlerine tekabül eder.

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