Edmondo de Amicis’in Gözünden İstanbul
Seyyahlar sosyal tarihi aydınlatacak eserler kaleme alırlar. Bir seyahatnameden dönemin şartlarını ve sosyal koşulları öğreniriz. Çocuk Kalbi'nin yazarı olarak bilinen Edmondo de Amicis, 1874'te "dünyanın en güzel şehri" olarak tarif ettiği İstanbul'a seyahat eder. Bu ziyaret sırasında kaleme aldığı seyahatnamesi ise Avrupa'da epey büyük bir şöhrete kavuşur. Peki bu seyahatnamenin özelliği nedir? Edmondo de Amicis kimdir? Edmondo de Amicis, eserleri, sözleri, seyahatname, hakkında, istanbul, kitapları, alıntılar, eski istanbul, eski istanbul...
Giriş Tarihi: 01.01.2022
01:43
Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
01:46
Edmonde Amicis ve İstanbul Seyahati
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1846 ve 1908 yılları arasında yaşayan ünlü İtalyan yazar Edmondo de Amicis yazmış olduğu " Çocuk Kalbi" kitabı ile dünyada en çok bilinen yazarlar arasındadır. Askeri bir eğitim alan Amicis aslında bir İtalyan subayıdır. Lakin edebiyata olan ilgisi sebebiyle İtalya Ordusu'nun yayın mecralarında yazılar yayınlayarak kısa sürede yükseldi. Avusturya-İtalya Savaşı'nda bulunan yazar, 1868'de ilk eserini yayınladı. Bir gezi tutkunu olan Amicis, kısa bir zaman zarfında Avrupa'nın büyük şehirlerini gezerek anılarını yazdı. Bu eserlerden en beğenilen ve öne çıkanı ise 1874'de İstanbul'a düzenlediği geziyi ve gözlemlerini yansıttığı eseri "Constantinopoli" oldu. İlk kez Milano'da yayınlanan eser pek çok dile çevrilen eser, Avrupalıların İstanbul hakkında bilgi edinmelerini sağladı.
(x) 🔍 Bilgi Notu: Amicis'e İstanbul seyahatinde eşlik eden Junck ve Biseo adlı iki ressam şehre dair gravürler çizmişlerdir. Bu gravürler seyahatnamenin iç kısmında yer almaktadır.
İstanbul'un kaybolan tarihi
📌 "İstanbul'a girerken duyduğum heyecan Messina boğazından İstanbul boğazına kadar süren on günlük deniz yolculuğunda gördüğüm her şeyi neredeyse unutturdu bana. Bir göl gibi durgun ve mavi İon denizi, güneşin ilk ışıklarıyla pembeleşmiş uzak Mora dağları, gün batışıyla yaldızlanmış Ege, Atina sahilleri, Selanik körfezi, Limni, Bozcaada, Çanakkale boğazı, yolculuk boyunca beni meşgul eden herkes ve her şey, Altınboynuz'u gördükten sonra zihnimde öyle karıştı ki, bunları şimdi tasvir etmeye kalksaydım, hatırımda kalanlardan ziyade hayalen yazmaya mecbur olacaktım."
İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken yerler
📌 İstanbul Limanı ve Galata Kulesi
📌 "İçine düşülen şaşkınlıktan kurtulabilmek için İstanbul tepelerinin yamaçlarında kıvrıla kıvrıla giden binlerce küçük sokaktan birine girmelidir. Bu sokaklar huzurludur, buralarda, Altınboynuz'un öteki sahilinde avrupaî hayatın gürültülü kargaşalığı içinde pek görülemeyen esrarlı ve gizli Şark bütün cepheleriyle sakin sakin seyredilebilir. Her şey tam manasıyla şarklıdır. Çeyrek dakikalık bir yol yürünür ama ne kimseye rastlanır ne de bir ses duyulur. Orada burada, rengârenk boyanmış, birinci katı zeminden, ikinci katı birinci kattan taşmış küçük ahşap evler vardır; büyük evlere bağlı küçük evler görünüşündeki her tarafı camlı ve kafesli şahnişinler sokaklara hüzün ve esrar dolu, kendine mahsus bir hava verir."
Ertuğrul Süvari Alayı'nın Galata Köprüsü'nden Geçişi
📌 Ayasofya Camii'ni gösteren gravür.