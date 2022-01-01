Edmondo de Amicis’in Gözünden İstanbul

📌 1846 ve 1908 yılları arasında yaşayan ünlü İtalyan yazar Edmondo de Amicis yazmış olduğu "Çocuk Kalbi" kitabı ile dünyada en çok bilinen yazarlar arasındadır. Askeri bir eğitim alan Amicis aslında bir İtalyan subayıdır. Lakin edebiyata olan ilgisi sebebiyle İtalya Ordusu'nun yayın mecralarında yazılar yayınlayarak kısa sürede yükseldi. Avusturya-İtalya Savaşı'nda bulunan yazar, 1868'de ilk eserini yayınladı. Bir gezi tutkunu olan Amicis, kısa bir zaman zarfında Avrupa'nın büyük şehirlerini gezerek anılarını yazdı. Bu eserlerden en beğenilen ve öne çıkanı ise 1874'de İstanbul'a düzenlediği geziyi ve gözlemlerini yansıttığı eseri "Constantinopoli" oldu. İlk kez Milano'da yayınlanan eser pek çok dile çevrilen eser, Avrupalıların İstanbul hakkında bilgi edinmelerini sağladı.

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Amicis'e İstanbul seyahatinde eşlik eden Junck ve Biseo adlı iki ressam şehre dair gravürler çizmişlerdir. Bu gravürler seyahatnamenin iç kısmında yer almaktadır.

İstanbul'un kaybolan tarihi

