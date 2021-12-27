1 resim 1 hikaye: Ertuğrul Süvari Alayı'nın Galata Köprüsü'nden Geçişi
Fausto Zonaro, 19. yüzyılın önemli ressamlarından biriydi. Kültür ve sanatın değer gördüğü İstanbul'a gelmesi hayatının dönüm noktasını oluşturdu. Resimlerinde Osmanlı toplumunun hüznünü, sevincini, törenlerini, bayramlarını, merasimlerini yansıttı. Sultan II. Abdülhamid'e sunduğu bir tablo ile saray ressamı unvanını aldı: Ertuğrul Süvari Alayı... Peki, bu tablonun hikayesi neydi? Gelin, Fausto Zonaro'nun başyapıtı üzerinden tarihi bir yolculuğa çıkalım.
Giriş Tarihi: 27.12.2021
19:50
Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
20:28
🔸
Ressam Fausto Zonaro, 18 Eylül 1854 yılında o dönemde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun işgali altında olan Padova yakınlarındaki Masi kasabasında dünyaya geldi.
🔸 Yoksul bir ailenin çocuğu olan Zonaro, ilkokulu ailesinin birkaç yıllığına gittiği Piacenza d'Adige'de okudu. Bu yıllarda çizim kitaplarına hocası Signor Gennaro'nun karikatürlerini yaparak
resimle tanıştı.
🔸 Ailesinin zamanla genişlemesi üzerine
on yaşındayken duvarcı ustası olan babasının yanında çalıştı.
Osmanlı'nın son saray ressamı
Boğaz'da balıkçılar, Fausto Zonaro
🔸 14 yaşında iken
yetenekli duvar ustası haline geldi. Kilit taşını yerleştirme gibi güç bir işi rahatlıkla yapabiliyordu. Hatta istiridye kabuğu formunda birçok süslemeli mermer taklidi kaidelerin yapımında aranan bir dekoratör oldu.
🔸 1870 yılından itibaren yaşadığı şehrin yakınlarındaki Lendinara'da bir teknik okulda
3 yıl boyunca resim öğrenimi gördü, burada Profesör Federico Cordenons'un öğrencisi oldu.
🔸 Hocasının yardımıyla belediye binasında resim sergisi açtı. Bu sergiyi ziyaret eden sanatsever bir kadın sayesinde
dönemin önde gelen güzel sanatlar akademilerinden Accademia Cignaroli'ye girdi.
🔸 Okulu bitirdikten sonra da Roma'da L'Accademia di Belle Arti'de resim eğitimi aldı.
Bayram, Fausto Zonaro
🔸 1880 yılında İtalya'ya oradan Paris'e giden Zonaro,
9 yıl boyunca burada kaldı.
🔸 Venedik, Napoli ve Padova'ya yaptığı gezilerden sonra 1891 yılında eşinin isteğiyle
İstanbul'a doğru yola çıktı.
🔸 Bu yolculuk sırasında sanatçının cebinde birkaç yüz frangı vardı ve yaptığı gemi yolculuğunun masraflarını gemi kaptanının portresini yaparak ödeyebildi.
(Fausto Zonaro'nun birbirinden değerli tablolarının sergilendiği Milli Saraylar Resim Müzesi ile ilgili programımızı buradan izleyebilirsiniz 👇 )
Galata Köprüsü, Fausto Zonaro
🔸
İstanbul'a geldikten kısa süre sonra adını duyuran ressam, yabancı elçilikler tarafından himaye gördü. Hatta bu desteğin sayesinde elçilik mensuplarının hanımlarının devam ettiği bir resim kursu açtı.
🔸 Kurs ücretinin yüksek tutulmasına karşın katılım oranı yüksekti.
🔸 Payitahttaki ilk günlerinde
küçük boyutlu manzaralar, kent yaşamından sahneleri gösteren tablolar yapıp Peralı bir tacire satarak geçimini sağladı. O zamanı eşi Elisa Pante'ye yazdığı mektupta şöyle anlatmıştı:
"Elisa, sevgili eşim, İstanbul'da yaşama gücümü senin sayende kazandım. Eğer sen önce gelip bir çevre edinmeseydin ve bana cesaret vermeseydin, belki de İstanbul, Edmondo de Amicis'in kitabında okuduğum gizemli renkleriyle bir düş olmaya devam edecekti. Başlangıç yıllarını düşünüyorum da, suluboya tablolar, çerçeve tamirleri ve fotoğraf tab ederek geçimimizi sağlamıştık... Bize en yakın ilgiyi gösteren Yüksekkaldırım'daki Zellich Kitabevi'nin sahibi Bay Zellich'i ve oğullarını asla unutmayacağım. Tablolarımı geniş vitrinine yerleştirmiş ve tanesine 1 lira değer biçmiştik. Satılan dört tablonun parasını hemen vermişti ve İstanbul'da kazandığım ilk para bu olmuştu."
Avrupa'ya Osmanlı'nın kalbini gösteren 3 ressam
İngiliz Elçisinin Kızı Tahtırevanda, Fausto Zonaro
🔸 1896 yılında Zonaro, Cuma günleri Galata Köprüsü'nden geçen
Ertuğrul Süvari Alayı'nı gördüğünde çok etkilendi.
🔸 Bundan sonra
her Cuma, alayın geçiş saatinde köprüye giderek Sultan Abdülhamid'in hassa alayının eskizlerini yaptı. O kadar dikkatliydi ki askerlerin düğmelerini dahi inceliyordu.
🔸 Bu eskizleri, evinde yağlıboya olarak çalıştı.
Sultan Abdülhamid'in en özel muhafız birliği: Söğüt Alayı