1 resim 1 hikaye: Ertuğrul Süvari Alayı'nın Galata Köprüsü'nden Geçişi

Boğaz'da balıkçılar, Fausto Zonaro

🔸 14 yaşında iken yetenekli duvar ustası haline geldi. Kilit taşını yerleştirme gibi güç bir işi rahatlıkla yapabiliyordu. Hatta istiridye kabuğu formunda birçok süslemeli mermer taklidi kaidelerin yapımında aranan bir dekoratör oldu.

🔸 1870 yılından itibaren yaşadığı şehrin yakınlarındaki Lendinara'da bir teknik okulda 3 yıl boyunca resim öğrenimi gördü, burada Profesör Federico Cordenons'un öğrencisi oldu.

🔸 Hocasının yardımıyla belediye binasında resim sergisi açtı. Bu sergiyi ziyaret eden sanatsever bir kadın sayesinde dönemin önde gelen güzel sanatlar akademilerinden Accademia Cignaroli'ye girdi.

🔸 Okulu bitirdikten sonra da Roma'da L'Accademia di Belle Arti'de resim eğitimi aldı.