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Osmanlı'nın son saray ressamı Fausto Zonaro hakkında 10 bilgi

Osmanlı toplumunun hüznünü, sevincini, törenlerini, bayramlarını, merasimlerini, geleneğini, göreneğini eserlerinde işleyen Fausto Zonaro, Sultan Abdülhamid'in portresini yapan tek ressam olarak bilinir. 3 ayrı pozdaki portrenin birisini kendisine takdim eder, diğerlerini ise İstanbul'dan ayrılırken götürür. Zonaro'nun ölüm yıl dönümünde hakkındaki 10 bilgiyi sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 19.07.2020 00:22 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 09:41
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Abdülhamid'in portresini yapan tek ressam
Abdülhamid'in portresini yapan tek ressam

Fausto Zonaro bildiğimiz kadarıyla Abdülhamid'in portresini yapan tek ressamdır.

3 ayrı pozda yaptığı portrelerin birisini kendisine takdim eder, diğerlerini ise İstanbul'dan ayrılırken yanında götürür.

Peki, bu hikaye nasıl gelişti? Hemen anlatalım... 👇

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Abdülhamid Han'a bir mektupla isteğini bildirdi
Abdülhamid Han'a bir mektupla isteğini bildirdi

Zonaro, Abdülhamid Han'ın son senesinde portresini yapmak ister. Ancak o dönemde yasak olduğu için kimseye izin verilmiyordur.

Zonaro, Abdülhamid Han'a bir mektupla bunu bildirir: "Nasıl ki Fatih Sultan Mehmet'in ressamı Bellini portresini yapmışsa, Venedikli bir ressam olarak ben de sizin portrenizi yapmak istiyorum" der.

Nihayet ikna edebilir ve bildiğimiz kadarıyla Abdülhamid'in portresini yapan tek ressam olarak tarihe geçer.

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Osmanlı askeri kıyafetlerini yansıtan albümü ödüllendirildi
Osmanlı askeri kıyafetlerini yansıtan albümü ödüllendirildi

Zonaro hiçbir yerde yayınlanmamış sulu boya Osmanlı askeri kıyafetlerini yansıtan albümünü İlk defa 1902'de hazırlayarak Abdülhamid Han'a takdim eder. Karşılığında da ödüllendirilir.

Bu, çok önemli bir albümdür, resimlerden ikisi Ertuğrul Süvari Alayı'ndaki askerlere, diğer 25 resim de Hassa Ordusu'ndaki İstanbul merkezli Subay ve askerlerine aittir.

Zonaro'yu Abdülhamid'in 'saray ressamı' yapan tablosu

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Ağır bir İstanbul sevgisi vardı içinde
Ağır bir İstanbul sevgisi vardı içinde

2. Abdülhamid Han saltanatının ardından Zonaro işsiz kaldı, bütün imtiyazları, hakları, unvanları elinden alındı.

Görevini farklı şekillerde yürütme konusunda taleplerde bulundu. İstanbul'dan ayrılmak istemedi.

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Osmanlı toplumunun geleneğini, göreneğini yansıttı
Osmanlı toplumunun geleneğini, göreneğini yansıttı

İstanbul'un bugün bilinmeyen mekanlarını Zonaro'nun tablolarında görmek mümkün.

Osmanlı toplumunun hüznünü, sevincini, törenlerini, bayramlarını, merasimlerini, geleneğini, göreneğini yansıttı eserlerinde.

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