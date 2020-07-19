Osmanlı'nın son saray ressamı Fausto Zonaro hakkında 10 bilgi
Osmanlı'nın son saray ressamı Fausto Zonaro hakkında 10 bilgi
Osmanlı toplumunun hüznünü, sevincini, törenlerini, bayramlarını, merasimlerini, geleneğini, göreneğini eserlerinde işleyen Fausto Zonaro, Sultan Abdülhamid'in portresini yapan tek ressam olarak bilinir. 3 ayrı pozdaki portrenin birisini kendisine takdim eder, diğerlerini ise İstanbul'dan ayrılırken götürür. Zonaro'nun ölüm yıl dönümünde hakkındaki 10 bilgiyi sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 19.07.2020
00:22
Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
09:41
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Abdülhamid'in portresini yapan tek ressam
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Abdülhamid Han'a bir mektupla isteğini bildirdi
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Osmanlı askeri kıyafetlerini yansıtan albümü ödüllendirildi
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Ağır bir İstanbul sevgisi vardı içinde
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Osmanlı toplumunun geleneğini, göreneğini yansıttı