Osmanlı'nın son saray ressamı Fausto Zonaro hakkında 10 bilgi

Zonaro, Abdülhamid Han'ın son senesinde portresini yapmak ister. Ancak o dönemde yasak olduğu için kimseye izin verilmiyordur.

Zonaro, Abdülhamid Han'a bir mektupla bunu bildirir: "Nasıl ki Fatih Sultan Mehmet'in ressamı Bellini portresini yapmışsa, Venedikli bir ressam olarak ben de sizin portrenizi yapmak istiyorum" der.

Nihayet ikna edebilir ve bildiğimiz kadarıyla Abdülhamid'in portresini yapan tek ressam olarak tarihe geçer.