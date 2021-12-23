Kemal Tahir kimdir? Kemal Tahir'in alıntı ve sözleri...

"Siz Cumhuriyet çocukları, 'Gözümüzü zaferde açtık,' avuntusundasınız. Şimdi umulmaz yerlerde beklenmez yenilgilerle karşılaşınca apışmayın! Biz, Batı'yla er geç, ister istemez hesaplaşmak zorundayız! Bunu gerçekten yapmadıkça, Batı'ya hizmet teklif etmekle belayı başımızdan defleyemeyiz."

I Kemal Tahir, Yol Ayrımı

📌 Kemal Tahir, Osmanlı her daim hürmetle yâd eder ve 'Kerim Devlet' olarak görürdü.

📌 Osmanlı'nın son döneminde doğmasından dolayı imparatorluğun kaybını, işgal İstanbul'unu, Milli Mücadele'yi yaşadı. Türkiye'nin modernleşme sürecini bizzat kendi yaşamıyla tecrübe etti.

2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerine verildi

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📌 Kurtuluş Savaşı yıllarının anlatıldığı "Bir Mülkiyet Kalesi" eserinde Tahir, II. Meşrutiyet'in ilanı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunur:

"Avrupa'ya kaçan Jöntürkler, sürgündeki Padişah düşmanları Dersaadet'e toplandılar. Bendegan'ın üzerine bir pısırıklık çöktü. İstikbal karardı. Din, namus, vatan, memleket, millet, ümmet daha bunlara benzeyen ne kadar mukaddesat varsa cümlesi bir anda tehlikeye girdi. Devlet gemisini 33 sene türlü muhataralara karşı maharetle sevk ve idare edip Devlet ve milleti günde 3-4 defa mahv-u inkırazdan kurtaran, yedi düveli parmağının ucunda oynatan Zıllullah efendimize kadar dil uzatılıyor, türlü tefevvuhatta bulunuluyordu. Bütün bu olup biten işlerin kabahati, efendimizin etrafını çeviren hainlerdeydi."

📌 Tüm bu tecrübelerinin neticesinde eserlerinin ana konusu çöküş ve çözülme oldu.