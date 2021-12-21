2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerine verildi

➡ Ülkemizin yetiştirdiği en saygın ilim insanlarından, kıymetli yazarımız Prof. Dr. Teoman Duralı 6 Aralık 2021'de, 74 yaşındayken vefat etti. Teoman Duralı felsefe denilince akla gelen ilk isimlerden biriydi. Hem Türkiye'de hem de dünyada gerçekleştirdiği çalışmalarla, verdiği derslerle, kaleme aldığı kitaplarla ve katıldığı seminerlerle felsefeyi ve İslam felsefesini en iyi şekilde anlattı, geniş kitlelere sevdirdi.

Prof. Dr. Teoman Duralı hayatı

📌 1947'de dünyaya gelen Şaban Teoman Duralı, ülkemizin sahip olduğu en önemli felsefe hocası ve mütefekkirlerinden birisidir.

◾ Aynı zamanda Fikriyat.com yazarı olan Duralı, yapmış olduğu ufuk açıcı çalışmalar ile felsefe üzerine yoğunlaşan herkesin bir şekilde ismini duyduğu bir hocadır.

◾ Bilhassa toplumların fikir ve karakter yapılarına odaklanan Duralı, daha önce temas edilmemiş meseleleri sarih bir şekilde izah ederek çağımıza ötelerden seslenmektedir.

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