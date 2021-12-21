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2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerine verildi

Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan kişilere verilen 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bugün sahiplerini buldu. Bilim kültür alanında Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, sinema alanında Cüneyt Arkın, edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi alanında Etem Çalışkan, sahaflık alanında İbrahim Manav, vefa ödülü alanında ise Kemal Tahir Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülmüştü. İşte 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri…

Giriş Tarihi: 21.12.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 17:34
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2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Bu sene ödüllerin Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir'e verilmesi uygun görüldü.

➡ Buna göre bilim kültür alanında Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, sinema alanında Cüneyt Arkın, edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi alanında Etem Çalışkan, sahaflık alanında İbrahim Manav, vefa ödülü alanında ise Kemal Tahir Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görüldü.

Gelin, bu isimleri yakından tanıyalım.

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Bilim kültür alanında; Teoman Duralı
Bilim kültür alanında; Teoman Duralı

➡ Ülkemizin yetiştirdiği en saygın ilim insanlarından, kıymetli yazarımız Prof. Dr. Teoman Duralı 6 Aralık 2021'de, 74 yaşındayken vefat etti. Teoman Duralı felsefe denilince akla gelen ilk isimlerden biriydi. Hem Türkiye'de hem de dünyada gerçekleştirdiği çalışmalarla, verdiği derslerle, kaleme aldığı kitaplarla ve katıldığı seminerlerle felsefeyi ve İslam felsefesini en iyi şekilde anlattı, geniş kitlelere sevdirdi.

Prof. Dr. Teoman Duralı hayatı

📌 1947'de dünyaya gelen Şaban Teoman Duralı, ülkemizin sahip olduğu en önemli felsefe hocası ve mütefekkirlerinden birisidir.

◾ Aynı zamanda Fikriyat.com yazarı olan Duralı, yapmış olduğu ufuk açıcı çalışmalar ile felsefe üzerine yoğunlaşan herkesin bir şekilde ismini duyduğu bir hocadır.

◾ Bilhassa toplumların fikir ve karakter yapılarına odaklanan Duralı, daha önce temas edilmemiş meseleleri sarih bir şekilde izah ederek çağımıza ötelerden seslenmektedir.

Teoman Duralı'nın Fikriyatta yayınlanan yazılarını okumak için tıklayın

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Prof. Dr. Teoman Duralı Eserleri
Prof. Dr. Teoman Duralı Eserleri

➡ Biyoloji Felsefesi

➡ Canlılar Sorununa Giriş

➡ Sorun Nedir?

➡ Çağdaş Küresel Medeniyet

➡ Psikoloji 'de Yeni Bir Sistem

➡ Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu

➡ Sorun Çağının Anatomisi

➡ Felsefe Biliminin Odağında Metafizik

➡ Omurgasızlaştırılmış Türklük

➡ Öyle Geçer Ki Zaman

➡ Felsefe-Bilim Nedir?

➡ Gılgamış Destanı

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Müzik alanında; İdil Biret
Müzik alanında; İdil Biret

İdil Biret hayatı

Müziğe olan ilgisi 2 yaşında başladı.

4 yaşında Bach'ın prelüdlerini çaldı. İlk derslerini Mithat Fenmen'den aldı.

8 yaşında Paris Radyosu'nda ilk konserini verdi. Fransız piyanist Alfred Cortot'dan dersler aldı.

11 yaşındayken Kempff ile Mozart'ın İki Piyano İçin Konçertosu'nu Paris Champs-Elysees Tiyatrosu'nda çaldı.

15 yaşında Paris Ulusal Konservatuvarı'nı yüksek piyano, eşlikçilik ve oda müziği dallarında birinci olarak bitirdi.

16 yaşından itibaren çeşitli dünya sahnelerinde yer aldı.

21 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk konserini Boston Filharmoni Orkestrası ile gerçekleştirdi.

Beş kıtayı kapsayan konserlerinde Atzmon, Copland, Kempe, Keilberth, Sargent, Monteux, Fournat, Leinsdorf, Pritchard, Scherchen, Rozhdestvensky, Mackerras gibi ünlü şeflerle çaldı; Montreal, Berlin, Montpellier, Nohant, Royan, Dubrovnik, Atina, Ankara ve İstanbul festivallerine katıldı. Boston Symphony, Orchestre National de France, Orchestre Suisse Romande, London Symphony, Leningrad Philarmonic, Leipzig Gewandhaus, Dresden Staatcapelle, Tokyo Philarmonic, Sydney Symphony ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde dünyanın her yerinde konserler verdi.

İdil Biret'in aldığı ödüller arasında "Lili-Boulanger" (Boston), "Harriet Cohen/Dinu Lipatti" (Londra), Polonya hükümetinin "kültür liyâkat" ve Fransız hükümetinin "Chevalier de I'Ordre National de Merite" nişanları da bulunmaktadır.

İdil Biret, 1971 yılından beri devlet sanatçısıdır.

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Görsel sanatlar alanında; Alev Ebuzziya
Görsel sanatlar alanında; Alev Ebuzziya

Alev Ebuzziya hayatı

Alev Ebuzziya Siesbye; 1938 yılında İstanbul'da doğdu. Türk heykeltıraş, seramik ve cam tasarımcısıdır.

1987 yılından beri Paris'te yaşayan sanatçının yüksek pişimli gözeneksiz seramikleri Londra Victoria ve Albert Müzesi, Zürih Musée Bellerive, New York Cooper Hewit Museum, Belfast Ulster Museum ve Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi gibi önemli uluslararası müzelerde sergilenmektedir.

1956 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde heykel bölümünde eğitim aldı. 1958 yılında Almanya'ya gitti. 1960 yılında yurda döndü ve 1962'ye kadar Eczacıbaşı seramik fabrikasında tasarımcı olarak görev aldı.

1969 yılında Kopenhag'da kendi seramik atölyesini kurdu.

1981 yılında Danimarka Kraliyet Akademisi üyeliğine seçildi. 1986'da Paris'te açılan Uluslararası Sanat Sergisi'nde Danimarkayı temsil etti. 1982'de Tagea Brant Ödülü alan Ebuzziya, 1983 yılında Eckersberg Madalyası'na layık görüldü.

Eserleri Londra Victoria ve Albert Müzesi, Zürih Musée Bellerive, New York Cooper Hewit Museum, Belfast Ulster Museum ve Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi gibi dünyanın sayılı müzelerinde sergilenmektedir.

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