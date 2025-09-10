Umman’ın başkentinde sembol yapı: Sultan Kabus Büyük Camii

2 /10













◾ Umman'da bulunan bu cami; büyüklüğü, ihtişamı ve kusursuz işçiliği ile yani mimari özellikleri açısından ön plana çıkıyor. Orta Doğu'nun en büyük camilerinden olan yapı, 7 ayrı medeniyetin izlerini taşır.

◾ Cami 1995 senesinde Umman Sultanı Kabus bin Said'in emri ile 416 bin metrekarelik alana inşa edilmiş.

Sultan Kabus bin Said kimdir?

1970 ile 2020 arasında Umman sultanı olmuş isimdir.