Umman'ın başkentinde sembol yapı: Sultan Kabus Büyük Camii
Umman'ın başkenti Maskat'ta yer alan Sultan Kabus Camii; ihtişamı, kusursuzluğu ve mimari özellikleriyle dikkat çekmekte. Orta Doğu'nun en büyük camilerinden biri olan bu yapı, 7 ayrı medeniyetten izler de taşıyor. İşte, görenlerde hayranlık uyandıran Umman'ın başkentindeki sembol yapıya dair bilmeniz gerekenler...
◾ İslam, hakimiyet kursun ya da kurmasın yayıldığı coğrafyalarda farklı mimari üsluplar meydana getirmiştir. Bunun en güzel örnekleri elbette camilerdir.
◾ Umman'ın başkentindeki Maskat'ta bulunan "Sultan Kabus Camii" de İslam dinini yansıtan ve mimari olarak ön plana çıkan eserlerden biri olarak dikkat çekiyor.
Maskat nerede?
Umman Sultanlığı'nın başkenti ve en büyük şehri olan Maskat, Umman halkının başlıca ticaret limanıdır.
◾ Umman'da bulunan bu cami; büyüklüğü, ihtişamı ve kusursuz işçiliği ile yani mimari özellikleri açısından ön plana çıkıyor. Orta Doğu'nun en büyük camilerinden olan yapı, 7 ayrı medeniyetin izlerini taşır.
◾ Cami 1995 senesinde Umman Sultanı Kabus bin Said'in emri ile 416 bin metrekarelik alana inşa edilmiş.
Sultan Kabus bin Said kimdir?
1970 ile 2020 arasında Umman sultanı olmuş isimdir.
◾ Hem din hem de kültürel olarak ön plana çıkan Umman'ın simgesi Sultan Kabus Büyük Camii'de 20 bin kişi aynı anda ibadetini yerini getirebiliyor.
◾ Caminin dışı da içi gibi, oldukça özenilmiş bir hava yansıtıyor. İbadethaneye ağaçlarla çevrelenmiş bir yoldan geçilerek ulaşılıyor.
◾ İslam sanatının da gözle görüldüğü bu camideki süslemeler de tamamen İslamî değerler taşıyor. El işçilikleri olsun, gerek İran halısı gerek de devasa kristal avizesi olsun "ben özelim" diyor.
◾ 1970 yılında tahta geçen Sultan Kabus bin Said, bu camiyi aslen annesi için inşa ettirmiş. Her anlamda göz kamaştıran bu yapının altındaki manada burada gizli.
◾ Elbette böylesine büyüklüğü ile dikkat çeken ve ince işçiliğe sahip olan yapının başlanma süreci de kolay olmamıştır. Sultana 9 proje sunulmuş, Mimar Muhammed Salih Mekkiye'nin projesi seçilmiştir.
◾ Buna istinaden ise 1995 senesinde yapımına başlanan caminin tamamlanması 2001 yılının mart ayında tamamlanarak ibadete açılmıştır.