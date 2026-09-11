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Mescid-i Aksa saldırıları

Yayınlanma Tarihi: 11.09.2026 16:27

Süleyman Mabedi'ni tekrar inşa etmek için büyük bir çaba içinde olan terör devleti İsrail, Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den günümüze farklı bahanelerle Mescid-i Aksa'ya saldırıyor. Bu saldırılar bazen siviller bazen de rejim eliyle gerçekleşiyor. 1967'de kazı olarak başlayan saldırılar, 1969'da yangın, 1982'de ateşli silahla baskın ve 2010'lu yıllarda sıklıkla Mescid içine girme ile devam ediyor. Hafızamızı tazelemek için bu saldırların tarihini araştırdık.

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Mescid-i Aksa baskınları nedir?
Mescid-i Aksa baskınları nedir?

🔸 Aksa Tufanı Harekatı'nın başlamasının en önemli sebeplerinden birisi işgalci İsrail'in son yıllarda kasıtlı olarak arttırdığı Aksa baskınlarıydı. Uluslararası bir hüviyet kazandırmak amacıyla Mescid-i Aksa avlusuna gerçekleştirilen baskınlar Müslümanlar için kabul edilebilir bir husus değildir.

🔸 Terör devleti İsrail, Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılından itibaren belirli aralıklarla Mescid-i Aksa'ya saldırılar düzenledi. Bu hukuksuz, vicdandan uzak baskınların arkasında Harem-i Şerif'in Müslümanlarca benimsenen kutsaliyetinin genelgeçer bir mevkiye indirilmesi vardı.

İşgalci İsrail'in Kudüs politikası

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7 Haziran 1967
7 Haziran 1967

🔸 Altı Gün Savaşı'nın sonunda işgalci İsrail güçleri Kudüs'ün tamamını işgal etti. Bunun neticesi olarak da Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller başladı.

🔸 Terör devleti, 1967 tarihinden itibaren sistematik olarak Mescid-i Aksa ve eski Kudüs çevresinde hukuksuz kazılar içerisine girdi. Terör devleti böylece tepkisiz şekilde mabedin çöküşünü sağlamak istedi.

İsrail'in yok ettiği kültürel miras

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21 Ağustos 1969
21 Ağustos 1969

🔸 Takvimler 21 Ağustos 1969'u gösterdiğinde bugün dahi kapanmayan bir yara olan elim hadise gerçekleşti. "Church of God" tarikatı üyesi olan Avustralyalı Dennis Michael Rohan, Mescid-i Aksa'yı ateşe verdi.

🔸 Bu olayın izleri günümüzde dahi duvarlarda görünmektedir. Saldırıda Mescid-i Aksa'nın mihrabı ve "Selahaddin Minberi" olarak bilinen bin yıllık minberi yandı.

Mescid-i Aksa'daki 48 yıllık 'yangının izleri'

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11 Eylül 1982
11 Eylül 1982

🔸 Sistematik saldırıların yanında bireysel saldırılar da Mescid-i Aksa konusunda öne çıkan meselelerden birisi oldu. 11 Eylül 1982 tarihinde yaşanan da tam olarak buydu.

🔸 Bir terör devleti askeri bahse değer tarihte Müslümanlar Mescid-i Aksa'da akşam namazını eda ederken içeriye girdi ve rastgele ateş açtı. Saldırıda iki kişi şehit olurken altı kişi de yaralandı.

Tarihte kara bir leke: Sabra ve Şatilla Katliamı

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10 Ekim 1990
10 Ekim 1990

🔸 Fanatik Yahudi grupları güvenlik güçlerinden aldıkları destekle beraber 10 Ekim 1990 tarihinde temel inanç ihlallerinden birisini gerçekleştirmek için Mescid-i Aksa'ya geldi.

🔸 Amaçları Mescid-i Aksa'ya Süleyman heykelinin temel taşı olarak bilinen parçayı yerleştirmekti. Bu duruma Müslümanlar karşı çıktı ve olaylar şiddetlendi. Hadisede 21 kişi vefat etti.

Belgeler ışığında Kudüs

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