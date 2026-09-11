Mescid-i Aksa saldırıları

1 /12 Mescid-i Aksa baskınları nedir?















🔸 Aksa Tufanı Harekatı'nın başlamasının en önemli sebeplerinden birisi işgalci İsrail'in son yıllarda kasıtlı olarak arttırdığı Aksa baskınlarıydı. Uluslararası bir hüviyet kazandırmak amacıyla Mescid-i Aksa avlusuna gerçekleştirilen baskınlar Müslümanlar için kabul edilebilir bir husus değildir.

🔸 Terör devleti İsrail, Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılından itibaren belirli aralıklarla Mescid-i Aksa'ya saldırılar düzenledi. Bu hukuksuz, vicdandan uzak baskınların arkasında Harem-i Şerif'in Müslümanlarca benimsenen kutsaliyetinin genelgeçer bir mevkiye indirilmesi vardı.

İşgalci İsrail'in Kudüs politikası