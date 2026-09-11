Asırları Aşan Bir Kadın Portresi: Rabia el-Adeviyye

2 /10 Rabia el-Adeviyye'nin Özgürlüğe Kavuşma Hikayesi















◼ Feridüddin Attar'ın aktarımına göre Rabia, küçük yaşına rağmen efendisi tarafından ağır işlerde çalıştırılıyordu. Bir gün bileğini incitti ve Allah'a şöyle yakarışta bulundu: "Ey Rabbim! Garip, öksüz bir köleyim; esir düştüm, bileğimi incittim ama bu beni üzmüyor. Ben yalnızca senin rızanı istiyorum yalnız benden razı olup olmadığını bileyim yeter."

◼ Onun gece boyunca sergilediği derin samimiyet ve yaşadığı manevi haller efendisinin gözünden kaçmıyordu. Hatta efendisi, Rabia'nın ibadet ettiği sırada odasının manevi bir ışıkla dolduğuna şahit olmuş ve bu durumdan etkilenerek onu özgürlüğüne kavuşturmuştu. Hürriyetini kazanan Rabia, hayatının geri kalanını tamamen dünyevi arzulardan uzak bir yaşam sürmeye adadı.

İrfan dünyamızın anahtar kavramları