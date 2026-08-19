İrfan dünyamızın anahtar kavramları

1 /24















ADAB

📌Edeb kelimesinin çoğulu olan adab, tasavvuf geleneğinde uyulması gereken temel ilkeleri ve görgü kurallarını ifade eder. Tasavvuf kültüründe "adab-ı sufiyye" veya "adab ve erkan" olarak bilinen bu kurallar; sohbetten yönetime, öğrencilikten günlük ilişkilere kadar geniş bir alanı kapsar ve uygulandığı ekole göre değişiklik gösterebilir.

📌Manevi olgunlaşmanın ve huzura ulaşmanın başlangıç noktası kabul edilen adab, küçük görünen detayların korunarak temel sorumlulukların ve manevi değerlerin eksiksiz yerine getirilmesini sağlayan en önemli rehberdir.

Peygamberimizin Güzel Ahlakı