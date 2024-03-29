Centralia Kasabası neden 61 yıldır yanıyor?

KÖMÜRCÜ KASABASI

◾ Centralia, 1866 yılında küçük bir kömürcü kasabası olarak kurulur ve o dönemde tam iki bin sakini vardır. Tabii ilk zamanlarda Amerika'nın diğer şehirleri gibi sıradan bir yerdir.

◾ Fakat 27 Mayıs 1962 tarihinden itibaren artık sıradan bir kasaba olarak anılmayacak aksine dünyanın en ilginç yerine dönüşecektir.