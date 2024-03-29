Centralia Kasabası neden 61 yıldır yanıyor?
ABD'nin Centralia Kasabası'nda dünyanın en ilginç olaylarından biri yaşanmakta. Burası, tarihin şahitlik ettiği en uzun yangınlardan birini kaydediyor. Tam 61 yıldır yanan Centralia'nın neden yandığı, nasıl bu hale geldiği oldukça merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 29.03.2024
12:49
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
14:08
CENTRALIA'DA NELER YAŞANIYOR?
◾ Dünyada birbirinden garip olaylar yaşanıyor. Bunlardan biri de
ABD'deki 'nda yaşanmakta. Centralia Kasabası
◾ Bu kasaba tam
61 yıldır durmaksızın yanıyor, nasıl yandığı ve neden yandığı ise herkes tarafından fazlaca merak edilen bir husus.
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KÖMÜRCÜ KASABASI
◾
Centralia, 1866 yılında küçük bir kömürcü kasabası olarak kurulur ve o dönemde tam iki bin sakini vardır. Tabii ilk zamanlarda Amerika'nın diğer şehirleri gibi sıradan bir yerdir.
◾ Fakat
27 Mayıs 1962 tarihinden itibaren artık sıradan bir kasaba olarak anılmayacak aksine dünyanın en ilginç yerine dönüşecektir.
BOŞ MADENLER ÇÖPLÜĞE ÇEVRİLDİ
◾ Mayıs ayında kasabada her sene kutlanan,
yapılacaktır. anma günü etkinlikleri Centralia yetkilileri tam temizlik için çöp yığınındaki çöplerin kaldırılmasını istemişlerdir.
◾ Bunun
en basit ve en yaygın yolu ise çöpleri yakmaktır. Ancak bu çok da doğru bir karar değildir, ç ünkü çöpler, boş maden ocaklarına atılmaktadır.
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YANGIN NASIL BAŞLADI?
◾ Çevre kasaba ve eyaletlerde olduğu gibi terk edilmiş maden ocakları
da çöplüğe çevrilmiştir. Centralia'da Anma etkinliklerinden önceki gün boş maden ocağında çöpler yakılır. Fakat maden ocağında hala kömür bulunmaktadır.
◾ O gün çöpler
maden ocağında yanıp tutuşurken 'nın Centralia Kasabası altındaki labirent şeklindeki dehlizlere ve kömür cevherlerine yangın çoktan ulaşmıştır.
ÖLÜMCÜL YANGIN
◾ Burada yer alan kömürler, çöpler ile birlikte düzenli bir biçimde
yaymaya başlar. yanarak ısı, is ve ölümcül karbonmonoksit Centralia halkı tüm çabalarıyla yangını söndürmeye çalışsalar da istenen sonuç alınamaz.
◾ Daha sonra devreye
itfaiyeciler girer. Ekipler yeraltındaki alevlerin üzerine su sıkarlar ve kille ateşi boğmaya çalışırlar. Ancak bunların hiçbiri çözüm olmaz.
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