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Centralia Kasabası neden 61 yıldır yanıyor?

ABD'nin Centralia Kasabası'nda dünyanın en ilginç olaylarından biri yaşanmakta. Burası, tarihin şahitlik ettiği en uzun yangınlardan birini kaydediyor. Tam 61 yıldır yanan Centralia'nın neden yandığı, nasıl bu hale geldiği oldukça merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 29.03.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 14:08
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CENTRALIA'DA NELER YAŞANIYOR?

◾ Dünyada birbirinden garip olaylar yaşanıyor. Bunlardan biri de ABD'deki Centralia Kasabası'nda yaşanmakta.

◾ Bu kasaba tam 61 yıldır durmaksızın yanıyor, nasıl yandığı ve neden yandığı ise herkes tarafından fazlaca merak edilen bir husus.

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CENTRALIA YANGINI
CENTRALIA YANGINI

KÖMÜRCÜ KASABASI

Centralia, 1866 yılında küçük bir kömürcü kasabası olarak kurulur ve o dönemde tam iki bin sakini vardır. Tabii ilk zamanlarda Amerika'nın diğer şehirleri gibi sıradan bir yerdir.

◾ Fakat 27 Mayıs 1962 tarihinden itibaren artık sıradan bir kasaba olarak anılmayacak aksine dünyanın en ilginç yerine dönüşecektir.

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CENTRALIA FIRE
CENTRALIA FIRE

BOŞ MADENLER ÇÖPLÜĞE ÇEVRİLDİ

◾ Mayıs ayında kasabada her sene kutlanan, anma günü etkinlikleri yapılacaktır. Centralia yetkilileri tam temizlik için çöp yığınındaki çöplerin kaldırılmasını istemişlerdir.

◾ Bunun en basit ve en yaygın yolu ise çöpleri yakmaktır. Ancak bu çok da doğru bir karar değildir, çünkü çöpler, boş maden ocaklarına atılmaktadır.

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CENTRALIA KASABASI
CENTRALIA KASABASI

YANGIN NASIL BAŞLADI?

◾ Çevre kasaba ve eyaletlerde olduğu gibi terk edilmiş maden ocakları Centralia'da da çöplüğe çevrilmiştir. Anma etkinliklerinden önceki gün boş maden ocağında çöpler yakılır. Fakat maden ocağında hala kömür bulunmaktadır.

◾ O gün çöpler maden ocağında yanıp tutuşurken Centralia Kasabası'nın altındaki labirent şeklindeki dehlizlere ve kömür cevherlerine yangın çoktan ulaşmıştır.

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CENTRALIA NEREDE?
CENTRALIA NEREDE?

ÖLÜMCÜL YANGIN

◾ Burada yer alan kömürler, çöpler ile birlikte düzenli bir biçimde yanarak ısı, is ve ölümcül karbonmonoksit yaymaya başlar. Centralia halkı tüm çabalarıyla yangını söndürmeye çalışsalar da istenen sonuç alınamaz.

◾ Daha sonra devreye itfaiyeciler girer. Ekipler yeraltındaki alevlerin üzerine su sıkarlar ve kille ateşi boğmaya çalışırlar. Ancak bunların hiçbiri çözüm olmaz.

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