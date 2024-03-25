Trajik bir gelenek: Lotus ayaklar
Dünyada birbirinden ilginç gelenekler bulunuyor. Bunlardan biri de "lotus ayak" uygulaması. Çin topraklarında ortaya çıkan bu trajik hadise, belirli sebeplerden ötürü kabul görmüş ve uzun yıllar kadınlar bu insanlık dışı hadiseye katlanmak zorunda kalmışlar.
Giriş Tarihi: 26.03.2024
11:07
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
11:42
◾ Dünyada;
kırmızı mürekkep, diş doldurma, bebek atma gibi birbirinden ilginç gelenekler bulunmaktadır. Bunlardan biri de Etiyopya'da bulunuyor. kabilesinin kadınları, dudaklarına tabağa benzer Mursi plakalar takıyorlar. Küçük yaşlarda başlayan bu uygulamada, kadınlar yaş aldıkça plakanın büyüklüğü de artmaktadır.
Çin'de İslam ve Huiler
◾
Kuzey Tayland ve Mynmar'daki kabilesindeki kadınlar boyunlarına pirinçten yapılan Karen bronz halka takıyorlar. Küçük yaşlarda başlayan bu uygulama kişilerin, olarak anılmasına sebep oluyor. zürafa boyunlu kadınlar
◾ Bu iki ilginç geleneğin ortaya çıkış amacı, bölgedeki kadınları köle ticareti yapanlardan korumak olsa da günümüzde daha çok
güzellik algısından kaynaklanmakta.
◾ Yukarıdaki ilginç geleneklere ek olarak
Çin'de uzun yıllar uygulanmış trajik bir gelenek bulunmaktaydı: Lotus ayaklar. Adı kadar amacı da bir o kadar trajik.
◾
Çin'de küçük yaşlarda kız çocuklarının ayak parmakları içe doğru bağlanır bu da ayak gelişimini engeller. Böylece küçük ayaklı kadınlar ortaya çıkar.
Çin'de İslam'ın ilk tezahürü: Peygamber Hatıra Camii
◾ Lotus ayaklar,
Çin'de 10. yüzyılda ortaya çıkar. Bölgede hüküm süren döneminde Tang Hanedanlığı İmparator Li Yu'nun eşlerinden Yaoniang, altından yapılmış lotus çiçeği sahnenin üzerinde dans etmesi, bu trajik geleneğin ortaya çıkmasına sebebiyet verir.
◾ Lotus ayaklar, öncelikle saraydaki kadınlar arasında moda haline gelir. Hatta
hanedanlığın mahkemesinde alınan bir kararla resmileşir.
Tang Hanedanlığı
Çin topraklarında uzun yıllar hakimiyet kurmuş olan Tang Hanedanı, Sui Hanedanı'nın ardından Çin'de hüküm sürmüştür. 618'de Li Shimin, Sui Hanedanı'nı devirerek Tang Hanedanı'nı kurdu. Tang Hanedanı'nın kurucusu İmparator Taizong'dur.
◾
Tang Hanedanlığı döneminde başlayan bu garip gelenek, Song Hanedanlığı zamanında da fazlaca ilgi görmüştür. Kadınlara hem fiziki hem de psikolojik olarak zarar veren bu uygulama uzun yıllar devam etmiştir.
◾ Kadınlarda ayak bağlamaların bilinen ilk nedeni;
statü ve kimlik belirleyicisi olmasından kaynaklanmaktadır. Yani eğer bu acıya karşı direnirse üst sınıf kabul edilir.
Song Hanedanlığı
Sung İmparatorluğu M.S 10. yüzyılda hüküm sürmüş bir imparatorluktur. Doğu Çin Denizi yakınlarında ve şimdiki Laos, Vietnam gibi ülkelerin bulunduğu yerde yaşamışlardır.
Çin'in stratejik planı: Kuşak Yol Projesi