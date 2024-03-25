Arama

Menu

Trajik bir gelenek: Lotus ayaklar

Dünyada birbirinden ilginç gelenekler bulunuyor. Bunlardan biri de "lotus ayak" uygulaması. Çin topraklarında ortaya çıkan bu trajik hadise, belirli sebeplerden ötürü kabul görmüş ve uzun yıllar kadınlar bu insanlık dışı hadiseye katlanmak zorunda kalmışlar.

Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 11:42
  • 1
  • 10
MURSİ KABİLESİ
MURSİ KABİLESİ

◾ Dünyada; kırmızı mürekkep, diş doldurma, bebek atma gibi birbirinden ilginç gelenekler bulunmaktadır. Bunlardan biri de Etiyopya'da bulunuyor. Mursi kabilesinin kadınları, dudaklarına tabağa benzer plakalar takıyorlar. Küçük yaşlarda başlayan bu uygulamada, kadınlar yaş aldıkça plakanın büyüklüğü de artmaktadır.

Çin'de İslam ve Huiler

  • 2
  • 10
KAREN KABİLESİ
KAREN KABİLESİ

Kuzey Tayland ve Mynmar'daki Karen kabilesindeki kadınlar boyunlarına pirinçten yapılan bronz halka takıyorlar. Küçük yaşlarda başlayan bu uygulama kişilerin, zürafa boyunlu kadınlar olarak anılmasına sebep oluyor.

◾ Bu iki ilginç geleneğin ortaya çıkış amacı, bölgedeki kadınları köle ticareti yapanlardan korumak olsa da günümüzde daha çok güzellik algısından kaynaklanmakta.

  • 3
  • 10
LOTUS AYAKLAR
LOTUS AYAKLAR

◾ Yukarıdaki ilginç geleneklere ek olarak Çin'de uzun yıllar uygulanmış trajik bir gelenek bulunmaktaydı: Lotus ayaklar. Adı kadar amacı da bir o kadar trajik.

Çin'de küçük yaşlarda kız çocuklarının ayak parmakları içe doğru bağlanır bu da ayak gelişimini engeller. Böylece küçük ayaklı kadınlar ortaya çıkar.

Çin'de İslam'ın ilk tezahürü: Peygamber Hatıra Camii

  • 4
  • 10
TANG HANEDANLIĞI
TANG HANEDANLIĞI

◾ Lotus ayaklar, Çin'de 10. yüzyılda ortaya çıkar. Bölgede hüküm süren Tang Hanedanlığı döneminde İmparator Li Yu'nun eşlerinden Yaoniang, altından yapılmış lotus çiçeği sahnenin üzerinde dans etmesi, bu trajik geleneğin ortaya çıkmasına sebebiyet verir.

◾ Lotus ayaklar, öncelikle saraydaki kadınlar arasında moda haline gelir. Hatta hanedanlığın mahkemesinde alınan bir kararla resmileşir.

Tang Hanedanlığı

Çin topraklarında uzun yıllar hakimiyet kurmuş olan Tang Hanedanı, Sui Hanedanı'nın ardından Çin'de hüküm sürmüştür. 618'de Li Shimin, Sui Hanedanı'nı devirerek Tang Hanedanı'nı kurdu. Tang Hanedanı'nın kurucusu İmparator Taizong'dur.

  • 5
  • 10
SON HANEDANLIĞI
SON HANEDANLIĞI

Tang Hanedanlığı döneminde başlayan bu garip gelenek, Song Hanedanlığı zamanında da fazlaca ilgi görmüştür. Kadınlara hem fiziki hem de psikolojik olarak zarar veren bu uygulama uzun yıllar devam etmiştir.

◾ Kadınlarda ayak bağlamaların bilinen ilk nedeni; statü ve kimlik belirleyicisi olmasından kaynaklanmaktadır. Yani eğer bu acıya karşı direnirse üst sınıf kabul edilir.

Song Hanedanlığı

Sung İmparatorluğu M.S 10. yüzyılda hüküm sürmüş bir imparatorluktur. Doğu Çin Denizi yakınlarında ve şimdiki Laos, Vietnam gibi ülkelerin bulunduğu yerde yaşamışlardır.

Çin'in stratejik planı: Kuşak Yol Projesi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN