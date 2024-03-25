Trajik bir gelenek: Lotus ayaklar

◾ Yukarıdaki ilginç geleneklere ek olarak Çin'de uzun yıllar uygulanmış trajik bir gelenek bulunmaktaydı: Lotus ayaklar. Adı kadar amacı da bir o kadar trajik.

◾ Çin'de küçük yaşlarda kız çocuklarının ayak parmakları içe doğru bağlanır bu da ayak gelişimini engeller. Böylece küçük ayaklı kadınlar ortaya çıkar.