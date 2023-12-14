Çin'in stratejik planı: Kuşak Yol Projesi
Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Çin, küreselleşmenin kesintiye uğrayacağı tartışmalarının arasında yeni stratejiler geliştirmeye başlar. Bu doğrultuda İpek Yolu'nu canlandırma girişiminde bulunur. "Bir Kuşak Bir Yol" sloganıyla kollarını sıvayan yönetim, üst akılla birlikte planlar kurmaktadır. İşte bunun bir sonucu olan Kuşak Yol Projesi...
Giriş Tarihi: 14.12.2023
16:36
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
17:03
ÇİN'İN EN BÜYÜK PLANI
🔹 Yüzyıllar önce
İpek Yolu sayesinde Batı'ya açılan Çin hükümeti, yeni bir projeyle Batı ile tekrardan iyi ilişkiler kurma ve İpek Yolu'nu canlandırma niyetindedir.
🔹 Bu,
sloganıyla başlattığı, Bir Kuşak Bir Yol dir. "Kuşak Yol Projesi" Çin, kendine büyük atılımlar kazandıracak ekonomi planını çoktan belirlemiştir.
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TARİHİ SERÜVENDE İPEK YOLU
🔹 Tarihi serüvende
İpek Yolu, uluslararası ilişkilerde oldukça önemli bir noktadadır. MÖ 130 yılından itibaren faaliyet gösteren bu yolun gelecekte de kilit rol oynayacağı öngörülmüş ve bu doğrultuda hareket edilmiştir.
🔹 Çin ile Batı arasında kurulan başta
ekonomik ve politik ilişkilerde büyük öneme sahip olan bu güzergâh; Çin'in ulaşım, iletişim ve ticarî faaliyetler ile kendi mimarî dünyasını kurmasını sağlamıştır.
İPEĞİN DÜNYA PAZARINA KARIŞMASI
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Kuşak Yol Projesi'nin temelleri, MÖ 130'da, İpek Yolu'nun dünyaya pazarlanmasıyla atılmıştır. O yıllarda ticaretin kalbi olan yol ile beraber dünya, Çin kültürünü yakından tanımıştır. Bilhassa bu güzergaha da ismini veren ipeğin dünya pazarında bir karşılığı olmuştur.
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İpek, ulaştığı bölgelerde kültürel ve ekonomik farklar ortaya çıkararak devletlerin ticari yarışına zemin hazırlamıştır.
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İPEK YOLU'NUN GÜZERGAHLARI
🔹 İpek Yolu'nun başlangıç noktası
Çin'dir. Buradan Doğu Türkistan bölgesinin tarihi bir şehri olan Hoten'e oradan İran'a, Hindistan'a Roma'ya ulaşarak farklı kültürleri, dilleri ve inançları birbirine bağlamıştır.
🔹 Dünyanın kadim medeniyetlerini zenginleştiren bu yol;
kurutulmuş gıdaların, değerli taşların, tekstil ürünlerinin, parfümlerin, seramik eşyaların ve daha birçok ürünlerin ticaretini sağlamıştır.
Hoten nerede?
Günümüzde Doğu Türkistan sınırları içinde yer alan Hoten şehri, güneyde yer alan tarihi bir bölgedir.
PROJENİN ORTAYA ÇIKIŞI
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Kuşak Yol Projesi'nin ortaya çıkışı 2013 senesine kadar uzanmaktadır. Bu tasarıyla Çin; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını bir araya getirerek kara güzergahı ile Avrasya kıtasını ekonomik çember içerisine almayı hedeflemektedir.
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Batı ülkelerinin dahil olduğu ve 21.yüzyılın en çok katılım alan projesidir. Bu da Avrupa ekonomisini ve siyasetini yakından ilgilendirmektedir.
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