Çin'in stratejik planı: Kuşak Yol Projesi

TARİHİ SERÜVENDE İPEK YOLU

🔹 Tarihi serüvende İpek Yolu, uluslararası ilişkilerde oldukça önemli bir noktadadır. MÖ 130 yılından itibaren faaliyet gösteren bu yolun gelecekte de kilit rol oynayacağı öngörülmüş ve bu doğrultuda hareket edilmiştir.

🔹 Çin ile Batı arasında kurulan başta ekonomik ve politik ilişkilerde büyük öneme sahip olan bu güzergâh; Çin'in ulaşım, iletişim ve ticarî faaliyetler ile kendi mimarî dünyasını kurmasını sağlamıştır.