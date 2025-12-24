Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Darlık Anında Ferahlık: Hadislerde Geçen Dualar

Darlık Anında Ferahlık: Hadislerde Geçen Dualar

Yayınlanma Tarihi: 24.12.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:10

Bazen kalbimiz o kadar ağırlaşır ki derdimizi anlatacak tek bir cümle dahi kuramayız. O anlarda Hadis-i şeriflerdeki dualar; yalnızca birer kelime dizisi değil, semaya açılan en kestirme yollar olarak imdadımıza yetişir. Bizleri manevi iklimiyle kuşatır adeta. Sevgili Peygamberimizden (SAV) ümmetine miras kalan; korkularımıza zırh, üzüntülerimize şifa olan hadisler vardır. İşte, darlık anında bizlere ferahlık veren, Hadis-i şeriflerde geçen dualar...

1/10

Peygamber Efendimiz (sav) en çok şöyle dua etmiştir:

Okunuşu: "Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr."

Anlamı: "Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru."

(Buhârî, De'avât, 55)

Hayatımıza yön veren 100 Hadis-i Şerif

2/10

Okunuşu: "Allâhümme innî es'elükel-hüdâ vet-tükâ vel- 'afâfe vel-ğınâ."

Anlamı: "Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum."

(Müslim, Dua, 72; İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 900)

3/10

Okunuşu: "Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve 'âfinî verzüknî."

Anlamı: "Allah'ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et."

(Müslim, Zikir ve Dua, 35)

4/10

Okunuşu: "Allâhümme kanni'nî bimâ razektenî ve bâriklî fîhi ve ahlif 'aleyye külli ğâibetin-lî bihayr."

Anlamı: "Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle."

(Hâkim, De'avât, No:1878)

Hayatımızı güzelleştiren kırk Hadis-i Şerif

5/10

Okunuşu: "Allâhümme elhimnî ruşdî ve e'ıznî min şerri nefsî."

Anlamı: "Allah'ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru."

(Tirmizî, De'avât, 70)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Darlık Anında Ferahlık: Hadislerde Geçen Dualar

Darlık Anında Ferahlık: Hadislerde Geçen Dualar

Riyazü’s Salihin Okumaları 3: İhlas ve İyi Niyet | Ahmet Şentürk

Riyazü's Salihin Okumaları 3: İhlas ve İyi Niyet | Ahmet Şentürk

Arınma mevsimi Üç ayları değerlendirme yolları

Arınma mevsimi Üç ayları değerlendirme yolları

Üç aylar hakkında ayet ve hadisler nelerdir?

Üç aylar hakkında ayet ve hadisler nelerdir?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor