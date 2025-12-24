Darlık Anında Ferahlık: Hadislerde Geçen Dualar

1 /10













Peygamber Efendimiz (sav) en çok şöyle dua etmiştir:

Okunuşu: "Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr."

Anlamı: "Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru."

(Buhârî, De'avât, 55)