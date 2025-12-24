Darlık Anında Ferahlık: Hadislerde Geçen Dualar
Yayınlanma Tarihi: 24.12.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:10
Bazen kalbimiz o kadar ağırlaşır ki derdimizi anlatacak tek bir cümle dahi kuramayız. O anlarda Hadis-i şeriflerdeki dualar; yalnızca birer kelime dizisi değil, semaya açılan en kestirme yollar olarak imdadımıza yetişir. Bizleri manevi iklimiyle kuşatır adeta. Sevgili Peygamberimizden (SAV) ümmetine miras kalan; korkularımıza zırh, üzüntülerimize şifa olan hadisler vardır. İşte, darlık anında bizlere ferahlık veren, Hadis-i şeriflerde geçen dualar...
Peygamber Efendimiz (sav) en çok şöyle dua etmiştir:
Okunuşu: "Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr."
Anlamı: "Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru."
(Buhârî, De'avât, 55)
Okunuşu: "Allâhümme kanni'nî bimâ razektenî ve bâriklî fîhi ve ahlif 'aleyye külli ğâibetin-lî bihayr."
Anlamı: "Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle."
(Hâkim, De'avât, No:1878)